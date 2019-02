Dopo Cassazione anarchico va in carcere

Formigoni entrato nel carcere di Bollate Dopo conferma pena della Cassazione nel processo Maugeri : L'ex presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, è entrato nel carcere di Bollate, Milano, per scontare la condanna a cinque anni e dieci mesi che gli è stata inflitta ieri sera dalla ...

Aquarius - procura di Catania ricorre in Cassazione Dopo sentenza del Riesame : “È provvedimento autocontraddittorio” : Il caso della nave Aquarius, accusata di “traffico illecito di rifiuti”, finisce in Cassazione. dopo che ieri il tribunale del Riesame di Catania ha smontato l’accusa, la procura della città siciliana, diretta da Carmelo Zuccaro, ha presentato il ricorso. La sentenza di venerdì ha annullato il decreto del Gip che disponeva il sequestro di 200mila euro da due conti correnti intestati a Francesco Giannino, titolare della ...

Cassazione : scattare furtivamente foto di bimbi nudi in spiaggia è peDopornografia : Chi scatta furtivamente, con il proprio cellulare, fotografie a bambini nudi in spiaggia va incontro a una condanna per pedopornografia. La terza sezione penale della Cassazione ha confermato la ...