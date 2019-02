Gruppo PSA - Un 2018 in forte crescita e Opel torna all' utile

Gruppo PSA - L'erede della Opel Mokka X sarà prodotta a Poissy : Lo stabilimento francese di Poissy del Gruppo PSA - che lo scorso anno ha prodotto 175 mila vetture (38 ogni ora) tra Peugeot 208 e DS 3 - si prepara ad assemblare lerede della Opel Mokka X, la cui versione europea viene fabbricata a Saragozza, in Spagna. A partire del 2020 la nuova B-Suv, inizialmente destinata alla fabbrica di Eisenach, nascerà sulla nuova linea multiveicolo del polo produttivo, dedicata alle auto della piattaforma Cmp e ...

Gruppo PSA - Investe nel provider di auto usate FengChe : Il Gruppo PSA rafforza la propria presenza in Cina grazie allacquisizione della FengChe. Fondata a Shanghai nel 2015, è un'azienda specializzata nelle auto usate e nei servizi di transazione sul mercato asiatico. La società fornisce ai propri clienti un sistema di ottimizzazione delle vendite e di gestione delle vetture, piattaforme di transazioni B2B e consulenza strategica ai gruppi di concessionari. Non solo: punta a innovare il settore ...

Gruppo FCA - Rinnovato l'accordo con PSA per i veicoli commerciali : I gruppi FCA e PSA hanno firmato un accordo per prolungare fino al 2023 la collaborazione nella produzione di veicoli commerciali leggeri nello stabilimento Sevel di Atessa, in provincia di Chieti. La joint venture, in essere da quasi 40 anni e in scadenza nel 2020, prevede inoltre il coinvolgimento dei marchi Opel e Vauxhall oltre alla Fiat, alla Citroën e alla Peugeot.Aumenterà capacità produttiva. Il rinnovo della partnership ...

Gruppo PSA - Nel 2019 - 1.600 assunzioni nelle vendite : Per soddisfare gli obiettivi fissati nel suo piano a medio termine, PSA Retail (la divisione distribuzione del Gruppo), prevede di assumere 1.600 nuovi dipendenti solo nel 2019, di cui 800 al di fuori della Francia. Gran parte delle posizioni sono offerte in particolare ai giovani. Al momento, sono 750 i lavoratori tra i 16 e i 23 anni, pari al 7% della forza lavoro. Di questi, 480 hanno sede in Francia e rappresentano il 9% dell'organico ...

Gruppo PSA - Via libera ai test di guida autonoma in Cina : La Cina diventa sempre più terra di sperimentazione per la guida autonoma, confermando la propria apertura allinnovazione. Dopo le autorizzazioni concesse alla Ford, con la partner Baidu, alla Mercedes e alla BMW, è la volta del Gruppo PSA a ottenere la licenza per avviare test di guida autonomi su strade aperte in Cina (Chongqing). PSA, primo costruttore automobilistico francese a ottenere questo risultato in Cina, sottolinea così la sua ...