Galles - Inghilterra 21-13

Rugby Sei Nazioni - Galles show : vittoria con l'Inghilterra e primo posto : TORINO - Terza giornata di Sei Nazioni di Rugby. vittoria importante del Galles , che stende l' Inghilterra e vola al primo del posto della classifica. primo successo per la Francia , che riesce a ...

Rugby Sei Nazioni : Inghilterra ko con il Galles - primo successo per la Francia : ROMA - Il Galles vince 21-13 contro l' Inghilterra nella terza giornata del Sei Nazioni di Rugby. La squadra Gallese riesce a trovare la vittoria nella parte finale dell'incontro ribaltando il ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : il Galles la ribalta nella ripresa! Inghilterra battuta - i Dragoni puntano al Torneo : Una clamorosa sorpresa, un secondo tempo eccezionale, esaltati dagli oltre 70mila spettatori del Principality Stadium di Cardiff. Il Galles diventa la grande favorita per il Sei Nazioni 2019: nella terza giornata del Torneo i Dragoni battono in rimonta l’Inghilterra e restano l’unica squadra imbattuta nella manifestazione, portandosi ovviamente in testa alla classifica. Il risultato finale dice 21-13. La partita è intensissima, fin ...

LIVE Galles-Inghilterra 0-0 rugby - Sei Nazioni 2019 in DIRETTA : scontro diretto che vale la vittoria finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata del Sei Nazioni 2019: dopo una settimana di pausa si torna a giocare, c’è la sfida più interessante sicuramente in quel di Cardiff: al Principality Stadium si affrontano i padroni di casa del Galles e l’Inghilterra nella partita che molto probabilmente può decidere la vincitrice del Toreno. Le due nazionali britanniche sono infatti le uniche che hanno vinto i primi due ...

Galles-Inghilterra - Sei Nazioni rugby 2019 (23 febbraio) : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Potrebbe e dovrebbe essere la sfida che deciderà il torneo. Si affrontano le due squadre ancora imbattute in questo Sei Nazioni: Galles-Inghilterra è la partita che con molta probabilità ci dirà chi vincerà l’edizione 2019 e si giocherà oggi, sabato 23 febbraio, alle ore 17.45. Gli ospiti finora hanno impressionato per il rendimento mostrato nelle prime due gare, nelle quali sono riusciti ad andare in meta già nei primissimi minuti, mentre ...

Classifica Sei Nazioni Rugby 2019 : calendario - date - risultati e punti. L’Inghilterra vola in testa - ora big match col Galles : Partirà venerdì 1 febbraio e si concluderà sabato 16 marzo il Sei Nazioni di Rugby. In questa stagione l’Italia avrà tre gare interne e due in trasferta: l’Italia farà visita alla Scozia nella prima giornata, poi riceverà il Galles. Dopo il riposo, gara in casa con l’Irlanda, a seguire, dopo un’altra settimana di riposo, partita fuori casa, questa volta in Inghilterra. Chiusura del torneo contro la Francia nella quinta giornata, ancora in ...

Galles-Inghilterra rugby 6 nazioni 2019 : orario e diretta tv-streaming : Galles-Inghilterra rugby 6 nazioni 2019: orario e diretta tv-streaming Siamo arrivati alla 3a giornata del 6 nazioni 2019, il maggior torneo europeo di rugby giunto ormai alla 125a edizione. I match di questa terza giornata sono: Francia-Scozia, Galles-Inghilterra e Italia-Irlanda. Galles-Inghilterra: data e orario Si giocherà Sabato 23 Febbraio il match tra Galles e Inghilterra, al Principality Stadium di Cardiff. L’orario di ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : domani in campo Francia-Scozia e Galles-Inghilterra. Si decide la regina del torneo? : Delineata la classifica dopo le prime due giornate, il Sei Nazioni si è concesso una settimana di riposo, ma ora è pronto a ripartire: la terza giornata è fissata tra domani, sabato 23, e domenica 24 febbraio. Ad aprire i confronti, domani saranno Francia-Scozia, alle ore 15.15, e Galles-Inghilterra, alle ore 17.45. Gli azzurri scenderanno in campo invece domenica 24 a Roma alle ore 16.00 contro l’Irlanda. Le gare saranno trasmesse in ...

