Windows Lite | nome in codice “Santorini” e annuncio parziale al Build 2019?

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Alcune settimane fa vi abbiamo rivelato delle informazioni riguardanti quello che forse sarà il futuro sistema operativo di Andromeda, Pegasus e Centaurus essendo basato suCore OS e relativa CShell:Zac Bowden, lo stesso leaker di allora, ha deciso di pubblicare durante la giornata di ieri un articolo suCentral dove ci informa delle ultimissime novità inerenti a questo particolare progetto by Redmond. Secondo le sue fonti, che hanno desiderato rimanere al momento anonime, Microsoft ha deciso di affidargli un nuovoinossia “Santorini” e il motivo potrebbe essere che “” non era comunque adatto per un software che, sì, sarà più leggero del classicoche conosciamo ma non per questo assolutamente più incompleto o inferiore, anzi, risulterebbe avere una maggiore ottimizzazione in quanto sviluppato del tutto con ...