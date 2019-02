Caso Icardi | Wanda Nara annuncia l’addio | “allontanati quando non ti danno valore”

Caso Icardi - Wanda Nara adesso fa sul serio : arrivano i primi segnali d’addio sui social [FOTO] : La moglie-agente dell’attaccante argentino ha postato un messaggio chiaro prima di andare a dormire, rispondendo anche con un cuore spezzato ad un commento L’avventura di Mauro Icardi con la maglia dell’Inter sembra ormai ai titoli di coda, l’attaccante argentino vive sempre più da separato in casa dopo la questione fascia di capitano. A rendere la situazione ancora più critica ci si mette anche Wanda Nara, che ...

Wanda Nara - messaggio social sul Caso Icardi : 'Allontanati quando non ti danno valore' : Una maniera che è sempre buona, anche se il mondo è andato avanti ed è diventato più tecnologico". Intanto l'attaccante argentino che ha passato il pomeriggio festeggiando il compleanno di uno dei ...

Le notizie del giorno – Il Caso Icardi e le condizioni di Khedira : Le notizie del giorno – “Nella mattinata odierna il calciatore Sami Khedira è stato sottoposto, ad opera del Professor Fiorenzo Gaita, consulente di J|Medical e di Juventus, a studio elettrofisiologico e ad ablazione del focus aritmogeno atriale. L’intervento è perfettamente riuscito e dopo una breve convalescenza il giocatore potrà riprendere la propria attività. La ripresa dell’attività agonistica è prevista in circa un ...

Caso Icardi - il consiglio a Wanda Nara : “gli agenti non devono entrare nell’ambito tecnico” : Giuseppe Giannini, ex capitano della Roma, ha detto la sua in merito alla tanto discussa questione legata ad Icardi ed alla fascia da capitano nerazzurra “Io sono dell’idea che i procuratori debbano rimanere fuori dall’ambito tecnico e occuparsi solo degli aspetti economici anche perché ormai con i social basta un tweet che si scatena il finimondo“. E’ l’opinione dell’ex capitano della Roma, ...

Caso Icardi – Anche Maxi Lopez nella ‘mischia’ : Selvaggia Lucarelli difende Wanda Nara - ma l’ex marito non ci sta! [FOTO] : Il caos generato dal Caso Icardi-Inter coinvolge Anche l’ex marito di Wanda Nara: Selvaggia Lucarelli lo tira in ballo e il calciatore argentino si difende sui social Il Caso Icardi sta infiammando le prime pagine dei giornali e le discussioni calcistiche in ogni dove. È giusto togliere la fascia di capitano a Mauro? È giusto il ruolo ricoperto dalla moglie-procuratrice Wanda Nara nell’affaire tra il calciatore e l’Inter? ...

Caso Icardi - nuovo pesantissimo tweet di Wanda Nara : nel mirino c’è ancora l’Inter [FOTO] : La moglie-agente di Icardi ha attaccato duramente la stampa sui social, coinvolgendo anche la società nerazzurra nuovo pesantissimo attacco via social di Wanda Nara, questa volta nel mirino della moglie-agente di Icardi è finita la Gazzetta dello Sport insieme all’Inter. Dopo le rivelazioni della ‘Rosea’ circa un ultimatum presentato dalla coppia argentina nei confronti del club nerazzurro, la show girl sudamericana ha ...

Ce l'ho con... Paratici e il Caso Icardi. Dov'è la cavalleria tra grandi club? : UNA PROVOCAZIONE - Non vogliamo passare per le verginelle di turno, sappiamo come funziona il calcio e quali siano le regole non scritte di questo mondo, anche quelle del mercato. Icardi é stato un ...

Caso Icardi - l’Inter con le spalle al muro : la sorprendente richiesta di Wanda Nara spiazza il club nerazzurro : La moglie-agente dell’attaccante argentino avrebbe presentato alla società di Zhang un ultimatum davvero clamoroso Difficile da gestire, ancora più complicato trovare una soluzione. Il Caso Icardi non accenna a smontarsi, continuando a rendere quasi irrespirabile l’aria presso il centro sportivo Suning. Fabio Ferrari/LaPresse Nemmeno il compleanno dell’attaccante argentino pare abbia rasserenato gli animi, anzi Wanda Nara ...

Caso Icardi – L’Inter va oltre : gli speciali auguri social per il compleanno di Mauro : L’Inter augura buon compleanno a Mauro Icardi: il post social del club nerazzurro nonostante il momento di ‘crisi’ con l’attaccante argentino L’Inter non ha ancora trovato un punto d’incontro con Mauro Icardi e la moglie-manager Wanda Nara. La coppia argentina ha assistito alla scorsa partita in tribuna, ma sembra intenzionata a voler risolvere ogni problema con la società nerazzurra. Intanto, ...

Caso Icardi – Il Presidente dell’Inter interviene a gamba tesa : “la società e il gruppo vengono prima dei singoli” : Steven Zhang sul Caso Icardi, il Presidente dell’Inter chiarisce la situazione del calciatore nerazzurro Dopo il caos scatenato dal Caso Icardi, è intervenuto in queste ore il Presidente dell’Inter Steven Zhang. “Nelle ultime settimane ci sono state tante chiacchiere, ma voglio mettere la parola fine a tutte queste voci. La società ha preso una decisione e queste discussioni non hanno fatto bene. Questo incidente insegna ...

Capello sul Caso Icardi : “ecco cosa deve dire Mauro a Wanda Nara” : Fabio Capello sul caso Mauro Icardi ha le idee molto chiare ed ha pensato di dare un consiglio al calciatore in merito ai comportamenti di Wanda Nara ”Icardi? Sono problemi che si risolvono se c’è la volontà. Il fatto che lui e sua moglie siano andati allo stadio, sapendo che potevano essere accolti non con degli applausi come erano abituati è stato un gesto importante, ma lui deve presentarsi con il cappello in mano nello ...

Inter-Icardi - Zhang chiude il Caso : «È della famiglia - non andrà mai alla Juve» : Il presidente nerazzurro sulla questione della fascia da capitano: «La decisione l'ha presa il club e dimostra che il gruppo viene prima del singolo. La filosofia è questa»

Marotta boom : dura risposta a Paratici sul Caso Icardi e la “minaccia” per Dybala : Beppe Marotta ha risposto a tono a Paratici accendendo la rivalità tra Inter e Juventus anche in chiave calciomercato: i dettagli dell’accaduto Beppe Marotta si è presentato oggi per la prima volta all’Assemblea dei soci nerazzurri. Il nuovo dirigente dell’Inter, dopo le dichiarazioni di rito durante il CdA, ha parlato anche ai microfoni di Skysport del caso Icardi, rispondendo a tono al collega Paratici della Juventus. ...

Dalla Juve favorita in Champions al Caso Icardi - a tutto Del Piero : “i bianconeri hanno tutto per vincere - e su CR7…” : A tutto Del Piero: Dalla sfida di Champions tra Juventus e Atletico al caso Icardi. Il commento dell’ex numero 10 bianconero “Come finisce Atletico-Juve? Non lo sappiamo, c’è la possibilità che possa finire in tutti i modi. L’Atletico, soprattutto in casa, è una squadra compatta, forte, dura ma con grande qualità e personalità, poi in casa si avverte ancora di più. Simeone gli ha dato una forte personalità, sembra ...