ilfattoquotidiano

: RT @Cascavel47: Com’era il World Wide Web nel 1990? Il CERN ha messo online una pagina navigabile per rendere l’idea - f_ronchetti : RT @Cascavel47: Com’era il World Wide Web nel 1990? Il CERN ha messo online una pagina navigabile per rendere l’idea - Cascavel47 : Com’era il World Wide Web nel 1990? Il CERN ha messo online una pagina navigabile per rendere l’idea… - TutteLeNotizie : Com’era il World Wide Web nel 1990? Il CERN ha messo online una pagina navigabile per… -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) State leggendo questa notizia su un browser Internet contemporaneo, ricco di elementi grafici, di pulsanti intuitivi per andare avanti e indietro fra le pagine, di link per approfondire gli argomenti. Per molti è scontato. Sono quanti non ricordano o non hanno vissuto ilWeb del. Cioè l’interfaccia sviluppata dalper condividere la documentazione scientifica in formato elettronico, in modo da poter migliorare la comunicazione e la cooperazione tra i ricercatori dell’istituto.La primaweb andònel 1991, il 26 febbraio per la precisione. Allora questa tecnologia era accessibile solo agli scienziati del polo di ricerca svizzero. Il progetto diventò pubblico due anni dopo, quando fu rilasciato il codice sorgente. Per celebrare l’anniversario ilhaunacon i browser moderni: la trovate qui. ...