Europee | le liste della Svp sudtirolese e dei popolari trentini | Patt | collegate a Forza

Candidati Elezioni Europee 2019 : nomi e liste in Italia a febbraio : Candidati Elezioni Europee 2019: nomi e liste in Italia a febbraio Elezioni Europee 2019, i Candidati Le Elezioni Europee si avvicinano: l’appuntamento, come è noto da tempo, è fissato al 26 maggio. Nel frattempo, cominciano a emergere le prime notizie sui Candidati dei vari partiti. Le novità più importanti su questo fronte provengono dal Movimento 5 Stelle. I pentastellati hanno aggiornato le regole per presentarsi alle Europarlamentarie ...

Elezioni Europee 2019 : data - sondaggi - presentazione liste e chi vota : Elezioni europee 2019: data, sondaggi, presentazione liste e chi vota data Elezioni europee 2019 in Italia Le prossime Elezioni europee con tutta probabilità si terranno giorno 26 maggio 2019. Ad annunciarlo – indirettamente – il vicepremier Matteo Salvini nel corso di una diretta sul suo profilo Facebook. In ogni caso, il regolamento Ue stabilisce che la prossima tornata per il Parlamento Europeo dovrà tenersi tra il 23 e il 26 maggio. Ciò ...

Di Maio : «M5S in evoluzione. Presto voto online sulle alleanze con le liste civiche» Europee - conteranno la laurea e l'inglese : L'autocritica del vicepremier: «Ci sono problemi di fondo. Dobbiamo decidere se guardare alle liste civiche radicate sul territorio».

Europee - Calenda : Servono liste bomba - non scadenti come Pd a Politiche