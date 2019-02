ASSOLTO SALVINI Il voto a tavolino di M5s allunga la vita a Conte

Caso Spataro - il Csm dà ragione a Matteo Salvini : il ministro ‘ASSOLTO’ : Sullo scontro tra Matteo Salvini e l'ex capo della Procura di Torino Armando Spataro arriva il verdetto del Csm: "non risulta leso in concreto l'indipendente esercizio della funzione", poiché "le espressioni adoperate dal ministro dell'Interno non appaiono costituire critica all'esercizio della funzione giurisdizionale".Continua a leggere

Taranto - ASSOLTO marocchino accusato di violenza su 17enne : “Fatto non sussiste”. Lega e Salvini dissero : “Bastardo - bestia” : Venne fermato e finì in cella con l’accusa di aver violentato una minorenne su una spiaggia di Castellaneta Marina, in provincia di Taranto. Ha trascorso 4 mesi in carcere, mentre la Lega organizzò un flash mob tra i lidi e il deputato del Carroccio, Rossano Sasso, lo definì un “bastardo irregolare”. Anche Matteo Salvini mise il cappello sul fatto di cronaca: “Nel decreto Sicurezza che ho in testa bestie come lui saranno ...