Sci alpino | City Event Stoccolma 2019 | il tabellone e l’elenco dei partecipanti

Una tredicenne francese trova la morte sulla pista di Sci alpino a Cogne : Roma, 18 feb., askanews, - Ha trovato oggi la morte sulla pista di sci alpino una giovanissima francese di 13 anni, a Cogne, Aostra,. La ragazza sciava in un tratto impervio ed è stata trovata non ...

Sci alpino - riparte subito la Coppa del Mondo! A Stoccolma un City Event in notturna - torna lo show del parallelo : I Mondiali di Are si sono appena chiusi e già da domani riparte la Coppa del Mondo di sci alpino. Lo fa sempre dalla Svezia, visto che è in programma il City Event di Stoccolma. Ritorna dunque lo spettacolo del parallelo in notturna con sfide dirette tra migliori della classifica di slalom sia in campo maschile sia femminile. Proprio tra le donne c’è grandissima attesa per l’annunciato duello tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, ...

Sci alpino - scattano in Val di Fassa i Mondiali juniores : il programma dettagliato dell’evento : Al via i Mondiali juniores in Val di Fassa. Dieci giorni di gare per un’edizione record E’ arrivato il grande giorno per il Comitato Organizzazione dei Campionati Mondiali Junior Val di Fassa 2019. Lunedì 18 febbraio si alzerà il sipario sulla 38^ edizione dei campionati di sci alpino riservati agli under 21, che per la prima volta nella storia si disputeranno in Val di Fassa, la settima in Italia. Si inizierà già al mattino alle ore ...

Sci alpino - martedì 19 febbraio il city event di Stoccolma : al via Moelgg - Costazza e Curtoni : Moelgg, Costazza e Curtoni in gara nel city event di Stoccolma di martedì 19 febbraio. Italia sul podio nel 2016 con Gross Sono tre gli azzurri che prenderanno parte martedì 19 febbraio al city event di Stoccolma (ore 17.30, diretta tv Raisport ed Eurosport e collegamenti su RadioRai). Si tratta di Manfred Moelgg in campo maschile e Chiara Costazza e Irene Curtoni fra le donne. E’ la quarta volta che la Coppa del mondo approda nella ...

Sci alpino - City Event Stoccolma 2019 : programma - orari e tv : I Mondiali si sono appena chiusi e la Coppa del Mondo riparte immediatamente sempre dalla Svezia. Infatti martedì è in programma il City Event da Stoccolma. Un vero e proprio spettacolo con la sfide di slalom parallelo in notturna. Ci saranno tutti i migliori anche perchè si assegnano punti per la classifica generale. In casa Italia sono stati convocati Manfred Moelgg, Chiara Costazza ed Irene Curtoni, quest’ultima reduce dal bronzo nel ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : la consacrazione di Dominik Paris e la certezza Sofia Goggia - ma nelle prove tecnice è crisi assoluta : Un oro, un argento ed un bronzo. Si chiude così il Mondiale di Are per l’Italia. Una rassegna iridata che ha visto la consacrazione di un campione come Dominik Paris, che ha ribadito la grandezza di Sofia Goggia, ma che ha confermato anche i grandissimi problemi della squadra azzurra nelle prove tecniche, escluso il gigante femminile, dove comunque le italiane sono competitive. Era stato un inizio di Mondiale con il botto per la squadra ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher ormai imprendibile : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin in volo : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : i convocati dell’Italia per il City Event di Stoccolma - si torna subito in pista : Il Circo Bianco non conosce soste, oggi si sono conclusi i Mondiali ma martedì 19 febbraio tornerà la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino con il City Event di Stoccolma. Nella capitale svedese ci sarà grande spettacolo con le grandi stelle di entrambi i sessi pronte a regalare emozioni a pochi giorni di distanza dalla rassegna iridata, saranno protagonisti anche tre italiani: Manfred Moelgg che dovrebbe avere smaltito nel frattempo la febbre che ...

Mondiali di Sci alpino : inizia la grande avventura di Cortina 2021. Ad Are il passaggio della bandiera della FIS dalla Svezia all'Italia : Parliamo di fantastiche opportunità di visibilità e comunicazione per i territori che li ospitano e per l'economia delle aree di montagna. Siamo perciò consapevoli di ricevere una straordinaria ...

Sci alpino - Pagelle Slalom Mondiali 2019 : Hirscher alieno - Matt e Schwarz completano la tripletta. Gross strappa la top 10 : Oggi si è disputato lo Slalom maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino, ad Are (Svezia) si è conclusa la rassegna iridata con la fantasmagorica tripletta dell’Austria: Hirscher, Matt, Schwarz sono saliti sul podio surclassando l’intera concorrenza. Di seguito le Pagelle degli atleti di punta e degli italiani. MARCEL Hirscher: 10. Fenomeno assoluto, da dominatore della specialità non delude nell’occasione più importante ...

Sci alpino - Mondiali 2019. Massimo Rinaldi : “Buon bottino dell’Italia - contento delle medaglie : ci mancano le discese” : Oggi si sono conclusi i Mondiali 2019 di sci alpino, l’Italia ha conquistato tre medaglie ad Are: l’oro di Dominik Paris in superG, l’argento di Sofia Goggia in superG, il bronzo nel team event. La nostra Nazionale ha così chiuso al quinto posto nel medagliere, il bottino è indubbiamente positivo anche perché nelle ultime due rassegna iridate avevamo conquistato un solo podio ma c’è anche la consapevolezza che si poteva ...

Sci alpino - dopo i Mondiali riparte la Coppa del Mondo. Il calendario e le date delle gare fino al termine della stagione : Si sono conclusi i Mondiali 2019 di sci alpino ma la stagione non è ancora terminata per questo sport, manca ancora un mese di gara e ci aspetta una parte finale di Coppa del Mondo davvero molto scoppiettante con ben tre weekend sulle nevi prima delle attesissime Finali di Soldeu (13-17 marzo) dove verranno assegnate definitivamente le Sfere di Cristallo. Il Circo Bianco ripartirà subito martedì 19 febbraio con il City Event di Stoccolma ...