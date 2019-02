agi

: La base M5s decide su Salvini. Governo gialloverde alla prova di Rousseau : Lunedì il verdetto della base M5s, mart… - fisco24_info : La base M5s decide su Salvini. Governo gialloverde alla prova di Rousseau : Lunedì il verdetto della base M5s, mart… - marcoprat : La base M5s decide su Salvini. Governo gialloverde alla prova di Rousseau - Agenzia_Italia : La base M5s decide su Salvini. Governo gialloverde alla prova di Rousseau -

(Di domenica 17 febbraio 2019) Lunedì il verdetto della base M5s, martedì il voto in Senato. M5s e Lega ostentano tranquillità alla vigilia della settimana cruciale per il caso che coinvolge Matteo, per cui il Tribunale dei ministri chiede l'autorizzazione a procedere a Palazzo Madama, accusandolo del sequestro aggravato dei 177 migranti della nave. Nel voto della giunta per le elezioni e immunità del Senato, i pentastellati dovrebbero respingere la richiesta del Tribunale ma permane l'incognita del voto online che si terrà la vigilia, dopo che il Movimento ha deciso di consultare gli iscritti sulla piattaforma Rousseau. "Sono tranquillissimo, gli italiani sanno che ho agito per il loro bene e la loro sicurezza", ha fatto sapere il ministro dell'Interno.Il M5s si affida alla base Tra i 5 stelle, sul tema è intervenuto Manlio Di Stefano, a rassicurare i leghisti. "Credo che ...