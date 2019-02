Festa del gatto | oggi coccole in più ai felini di casa

Carnevale - regata delle Colombine e 'omaggio' alla pantegana : due giorni di Festa a Venezia : Doppio spettacolo sull'acqua sabato 16 e domenica 17 febbraio per il Carnevale di Venezia 2019 con la festa sull'acqua lungo il rio di Cannaregio, fatto di giochi di luce, musica ed effetti speciali, ...

Compleanno Valentino Rossi - tutte le FOTO della Festa di Tavullia : Cremonini e le amiche di Francesca Sofia Novello tra gli invitati : Valentino Rossi compie 40 anni e festeggia a Tavullia insieme ad amici e parenti: tutte le FOTO della mega festa del pilota pesarese Una mega festa per i 40 anni di Valentino Rossi è andata in scena a Tavullia. Amici e parenti del pilota di MotoGp si sono precipitati nella location del party di Compleanno per festeggiare accanto al Dottore. Tra i tanti invitati, anche Francesca Sofia Novello, bella fidanzata del motociclista pesarese, le ...

Parigi - 14esima maniFestazione dei Gilet Gialli : scontri nel centro della città : Disordini e scontri anche oggi a Parigi, dove i Gilet Gialli hanno manifestato per il quattordicesimo sabato consecutivo.Continua a leggere

Anpi Vercelli : Festa del tesseramento : L'Anpi Sezione di Vercelli invita alla Festa del tesseramento 2019 che si terrà venerdì 22 febbraio presso il Circolo 'F.Leone' di C.so M. Prestinari 193, Porta Torino, a Vercelli. Aperitivo dalle 18.

Albania - opposizione in piazza chiede elezioni anticipate. ManiFestanti tentano di entrare nel palazzo del governo : Si sono riuniti davanti al palazzo del governo per chiedere di tornare alle elezioni. Alta tensione in Albania dove l’opposizione di centrodestra guidata da Lulzim Basha sta manifestando contro il premier socialista Edi Rama: “Vogliamo un governo transitorio che prepari elezioni anticipate che siano libere ed in rispetto degli standard internazionali”, dice Basha. Due poliziotti sono stati feriti e sono stati ...

Albania - folla oceanica contro il premier Rama : maniFestanti assaltano la sede del governo : Situazione fuori controllo a Tirana, dove dimostranti, guidati dal principale partito d'opposizione, il Pd, si sono introdotti all'interno dell'edificio del governo, rompendo il cordone della polizia. I manifestanti chiedono elezioni anticipate. Il premier Edi Rama è accusato di corruzione e di collusione con il crimine organizzato.Continua a leggere

ManiFestanti in Albania cercano di entrare nel palazzo del Governo - : I partecipanti alle proteste di massa a Tirana contro i politici del Partito socialista al potere , SP, guidati del primo ministro Edi Rama, stanno cercando di farsi strada attraverso i cordoni della ...

Albania - i maniFestanti assaltano la sede del governo : Tensioni a Tirana, dove l'opposizione albanese guidata da Lulzim Basha è scesa oggi in piazza contro il governo del premier socialista Edi Rama per chiedere «un governo transitorio che prepari ...

Albania - l’opposizione in piazza : i maniFestanti assaltano la sede del governo a Tirana : Una decina di dimostranti è entrata nella sede del governo di Tirana, salendo al primo piano, dopo che la folla ha sfondato il cordone di sicurezza e occupato il piazzale antistante l’edificio. Un gruppo di manifestanti che partecipa alla protesta convocata dall’opposizione contro il premier Edi Rama, di cui chiede le dimissioni accusandolo di corr...

Anche i fumetti rendono omaggio alla Festa nazionale del Gatto : Anche i fumetti rendono omaggio alla Festa nazionale del Gatto, che sarà celebrata domani domenica 17 febbraio. E’ appena uscito in Italia, infatti, “Lo SfiGatto – Nekonaughey”, il volume che vede come protagonista un Gatto paffuto e simpatico, però Anche goffo, pasticcione e perseguitato dalla sfortuna. L’opera raccoglie le irresistibili strisce disegnate da Q-rais, nome d’arte del giovane fumettista giapponese Yusuke Sakamoto. Pubblicate ...

Milano - è in arrivo Cartoomics : il mondo del fumetto in Festa : Mentre spettacoli interattivi saranno dedicati alla saga Resident Evil e all'horror di Enigma Room. Rinnovati gli spazi dei videogiochi e dell'hi-tech, l'area cinema diverrà un vero Movie-Con, che si ...

Roma - tensioni alla protesta dei gilet arancioni a Montecitorio : maniFestanti insultano presidente della Puglia Emiliano : Rabbia e momenti di tensione alla manifestazione dei gilet arancioni a Roma a Piazza Santi Apostoli, dove protestano gli olivicoltori arrivati a Roma da Puglia, Calabria, Sicilia, Campania, Lazio, Abruzzo e Toscana, per chiedere decreti d’urgenza e risorse per le gelate che hanno messo in ginocchio l’olivicoltura pugliese e per la xylella, la peste degli ulivi. Un gruppo di manifestanti al grido di “vergogna” ha cercato di forzare il ...

San Valentino : la leggenda del teschio conservato a Roma e l’origine della Festa degli innamorati : San Valentino è universalmente riconosciuto come il patrono degli innamorati: è nel giorno della sua morte, avvenuta il 14 febbraio del 273, che le coppie di tutto il mondo si giurano di nuovo amore eterno. Ma qual è l’origine di questa ricorrenza? Storia e leggenda si confondono, e la prova è un teschio conservato in una basilica di Roma.Continua a leggere

San Valentino - la storia della Festa degli innamorati : (foto: Getty Images) San Valentino è la festa che il 14 febbraio divide il mondo coppie che festeggiano, coppie che lo snobbano e single (che si fanno da parte). Ma come nasce questo giorno di festeggiamenti dedicati agli innamorati? Una tesi, su cui non tutti concordano, vede nella festa degli innamorati un tentativo di continuità, intorno al V secolo, con la pratica, poi archiviata, dei Lupercalia, tradizione pagana che includeva rituali ...