Rosati | rapporto Comune Roma e Ama è diventato insostenibile

(Di venerdì 15 febbraio 2019)– “La paradossale situazione che si trascina da quasi un anno nei rapporti tradie Ama non e’ piu’ accettabile, ne’ sostenibile”. Cosi’ Elio, segretario regionale di Cittadinanzattiva Lazio, in merito alla vicenda surreale del conflitto che ha portato alle dimissioni dell’Assessore all’Ambiente deldiPinuccia Montanari a seguito della bocciatura del Bilancio di Ama.“Da quello che sappiamo Ama ha presentato il Bilancio nel marzo del 2018 e successivamente altre 4 volte senza che ildipartecipasse alle riunioni per approvare lo stesso. La scorsa settimana la clamorosa decisione politica di non approvare il Bilancio della partecipata deldopo quasi un anno dalla sua estensione. E’ notizia di ieri sera che l’ex Assessore Montanari sia stata ascoltata come ...