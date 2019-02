Barcellona | Valverde resta un altro anno

Barcellona - Valverde rinnova con il club catalano : Barcellona , Ernesto Valverde ha prolungato il proprio sodalizio con il club catalano sino al 2020: i dettagli Il tecnico del Barcellona , Ernesto Valverde , ha prolungato fino al 2020, con opzione per una ulteriore stagione, il contratto in scadenza a giugno. Arrivato al club blaugrana nel 2017 dopo le esperienze sulle panchine di Bilbao e Valencia, l’allenatore 55enne la scorsa stagione ha realizzato la doppietta Liga-Coppa del re ...

La Liga Barcellona : Messi di nuovo fermo. Arthur indispettisce Valverde : Messi non sarà disponibile per la trasferta di Bilbao. Confronto tra Arthur e Valverde a causa di una festa di compleanno.In casa Barcellona tengono banco le condizioni di salute di Lionel Messi e di Arthur dopo il faccia a faccia con il tecnico Ernesto Valverde . Alla vigilia della difficile trasferta di Bilbao, Messi è stato escluso dalla doppia seduta d’allenamento nella giornata di ieri. Dopo una mezzora nel ‘Clasico’ di ...

Barcellona - Messi recupera per il Clasico di Coppa del Re : convocato da Valverde : L'infortunio accusato da Lionel Messi nei minuti finali dell'ultima gara di campionato contro il Valencia, nella quale era stato protagonista assoluto con una doppietta decisiva per la rimonta del ...

Calciomercato Barcellona : la risposta di Valverde a Guardiola per de Jong : L’allenatore blaugrana ha risposto alle dichiarazioni di Guardiola in merito al neo acquisto Frenkie de Jong. Le sue parole in conferenza e alla vigilia della sfida contro il Girona.Calciomercato Barcellona, Valverde-Guariola-de Jong/ Durante la conferenza stampa di presentazione in vista del derby catalano con il Girona, l’allenatore del Barcellona, Ernesto Valverde, ha risposto ad alcune domande sull’ultimo acquisto ...