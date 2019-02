Redmi Note 7 sarà presentato ufficialmente in India il 28 febbraio

Redmi Note 5 diventa un Google Pixel - con tanto di Google Fotocamera - con questo porting di Android 9 Pie : Secondo un annuncio ufficiale, Xiaomi Redmi Note 5 dovrebbe ricevere Android 9.0 Pie nel primo trimestre 2019, ma il beta test pubblico per la ROM globale MIUI non è ancora iniziato. L'articolo Redmi Note 5 diventa un Google Pixel, con tanto di Google Fotocamera, con questo porting di Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Redmi Note 5 diventa un Google Pixel - con tanto di Google Fotocamera - con questo porting di Android 9 Pie : Secondo un annuncio ufficiale, Xiaomi Redmi Note 5 dovrebbe ricevere Android 9.0 Pie nel primo trimestre 2019, ma il beta test pubblico per la ROM globale MIUI non è ancora iniziato. L'articolo Redmi Note 5 diventa un Google Pixel, con tanto di Google Fotocamera, con questo porting di Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Offerte GearBest 13 febbraio : Redmi Note 6 - AmazFit Watch e tanto altro! : GearBest è uno degli store cinesi più famosi e che spesso viene scelto dagli utenti per la sua gamma di Offerte e prezzi vantaggiosi. Bisogna ammettere che è anche molto affidabile e spesso l’assistenza vi leggi di più...

Redmi Note 7 ha venduto oltre un milione di unità in Cina : È bastato un mese a Redmi per vendere, solamente in Cina, un milione di unità di Redmi Note 7, un medio gamma che ha impressionato fin da subito. L'articolo Redmi Note 7 ha venduto oltre un milione di unità in Cina proviene da TuttoAndroid.

Ecco le versioni e i colori di Redmi Note 7 e Redmi Go per il mercato indiano : Annunciati i presunti colori e le varianti di Redmi Note 7 e Redmi Go, smartphone super economici che ormai risultano essere in dirittura d'arrivo per il mercato indiano. L'articolo Ecco le versioni e i colori di Redmi Note 7 e Redmi Go per il mercato indiano proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 8 Lite e Redmi Note 7 condividono lo stesso vetro protettivo : Xioami ha rivelato che Redmi Note 7 e Xiaomi Mi 8 Lite utilizzano lo stesso vetro protettivo, un Gorilla Glass di seconda generazione. L'articolo Xiaomi Mi 8 Lite e Redmi Note 7 condividono lo stesso vetro protettivo proviene da TuttoAndroid.

Redmi Note 7 vs Google Pixel 3 XL : non siamo pazzi - guardate il confronto fotografico : Abbiamo messo a confronto uno dei migliori smartphone Android di sempre in campo fotografico, con uno degli ultimi nati Xiaomi di fascia medio-bassa, il risultato vi sembrerà impossibile. L'articolo Redmi Note 7 vs Google Pixel 3 XL: non siamo pazzi, guardate il confronto fotografico proviene da TuttoAndroid.

Redmi Note 7 potrebbe arrivare in India il 12 febbraio : Secondo quanto riporta un poster recuperato in Rete da un sito Indiano, la presentazione della versione globale di Redmi Note 7 sarebbe fissata per il 12 febbraio. L'articolo Redmi Note 7 potrebbe arrivare in India il 12 febbraio proviene da TuttoAndroid.

Redmi Note 7 Pro potrebbe abbandonare la versione 3+32 GB e introdurre quella da 6+128 GB : Redmi Note 7 Pro potrebbe essere commercializzato nella variante 6+128 GB, abbandonando il modello entry level con 3+32 GB di memoria. L'articolo Redmi Note 7 Pro potrebbe abbandonare la versione 3+32 GB e introdurre quella da 6+128 GB proviene da TuttoAndroid.

Redmi annuncia trionfalmente che Redmi Note 7 sta vendendo molto più di HONOR View20 : Il General Manager di Redmi ha pubblicato su Weibo uno screenshot per vantarsi delle vendite del suo nuovo smartphone Redmi Note 7 L'articolo Redmi annuncia trionfalmente che Redmi Note 7 sta vendendo molto più di HONOR View20 proviene da TuttoAndroid.

Redmi Note 7 in arrivo in Cina anche con 128 GB di storage e 4 o 6 GB di RAM : Dalla Cina arriva la notizia del probabile imminente lancio di una nuova versione di Redmi Note 7 con a bordo 128 GB di memoria di archiviazione L'articolo Redmi Note 7 in arrivo in Cina anche con 128 GB di storage e 4 o 6 GB di RAM proviene da TuttoAndroid.

Redmi spiega i segreti dell’audio di qualità di Redmi Note 7 : Xiaomi, su Weibo, descrive nei dettagli come ha aumentato di molto la qualità sonora di Redmi Note 7. L'articolo Redmi spiega i segreti dell’audio di qualità di Redmi Note 7 proviene da TuttoAndroid.

Redmi Note 7 dopo un paio di giorni ci ha già conquistati - ecco perché (video) : ecco Redmi Note 7, il primo senza il brand Xiaomi ma l'ennesimo smartphone cinese che è pronto a sbaragliare la concorrenza a suon di qualità, l'abbiamo provato per qualche giorno e ve lo possiamo già consigliare ad occhi chiusi. L'articolo Redmi Note 7 dopo un paio di giorni ci ha già conquistati, ecco perché (video) proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 5 riceve Android 9 Pie grazie a un porting di OxygenOS 9.0 : In attesa dell'arrivo si Android 9 Pie suXiaomi Redmi Note 5, potete installare il porting di OxygenOS 9.0.2, nella versione di OnePlus 6. L'articolo Xiaomi Redmi Note 5 riceve Android 9 Pie grazie a un porting di OxygenOS 9.0 proviene da TuttoAndroid.