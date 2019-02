NetJets | e ora si vola in sky sharing

gqitalia

(Di giovedì 14 febbraio 2019) «Il prezzo è ciò che paghi, il valore ciò che ottieni». L’imprenditore miliardario Warren Buffet avrà pensato a questo quando, nel 1995, sceglieva di viaggiare con la società di aviazione americana. E soprattutto, tre anni dopo, di comprarla. D’altronde «l’oracolo di Omaha» ci ha sempre visto lungo negli affari. Da alloraè controllata al 100% dal gruppo Berkshire Hathaway che oggi, dati finanziari a parte (per policy aziendale non vengono comunicati) può contare su grandi numeri, soprattuto relativi alla flotta: 700 velivoli, di cui 100 attivi in Europa. Dal piccolo e agile Embraer Phenom 300 al concentrato di lusso e tecnologiante Bombardier Global 6000 fino al più agile e richiesto Citation Latitude, che ha un’autonomia di 7 ore per una capacità di 7 passeggeri. Il quartier generale è negli Stati Uniti ma la società è presente in Europa conEurope ...