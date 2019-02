Inter | più Handa meno Wanda

Inter - il futuro è senza Icardi : il sogno è Chiesa - Zapata e Belotti più abbordabili : In casa Inter continua a tener banco il caso Mauro Icardi. La società nerazzurra ha deciso di togliere la fascia da capitano al centravanti argentino comunicandolo ufficialmente con un tweet nella mattinata di ieri, nominando Samir Handanovic nuovo leader della squadra di Luciano Spalletti. Una scelta legata anche alle dichiarazioni rilasciate nelle ultime settimane dalla moglie e agente del giocatore, Wanda Nara. Ad aggravare la situazione, ...

Wanda "sfascia" Icardi e l'Inter. Lo spogliatoio non li regge più : Un comunicato secco, poche parole per aprire un mondo. Perché se è vero che Handanovic nuovo capitano sia una notizia, è ancor più vero che la notizia grossa è che Mauro Icardi non lo sia più. Finita?...

Inter - è rottura con Icardi Spalletti : era convocato per Vienna - si è autoescluso - Vota E non è più il capitano|Video : Dopo lo spoglio della fascia, l'attaccante argentino decide di tenersi fuori dalla sfida dei sedicesimi di Europa League. E la sorella di Mauro attacca Wanda

Icardi non è più il capitano dell'Inter : tifosi d'accordo con la società sui social : Togliendo la fascia di capitano a Mauro Icardi , dopo la lunga ed estenuante querelle per il rinnovo di contratto con la moglie-agente Wanda Nara, l'Inter ha fatto vedere di avere una società forte e ...

Inter - Icardi non è più il capitano : al suo posto Handanovic - : La fascia passerà a Handanovic. La società ha comunicato la decisione in un tweet alla vigilia del match col Rapid Vienna. Al centro della decisione pare ci siano delle frasi della moglie e agente ...

Inter - Icardi non sarà più capitano. Non convocato per l’Europa League : Inter, Icardi non sarà più capitano. Non convocato per l’Europa League La fascia passerà a Handanovic. La società ha comunicato la decisione in un tweet alla vigilia del match col Rapid Vienna. Al centro della decisione pare ci siano delle frasi della moglie e agente Wanda Nara. Decisione presa d’accordo tra società e ...

Da Cruyff a Neymar fino ai bis di Spalletti e Inter : storie di capitani senza più i gradi : De Rossi in quella gara -è cronaca- perde la testa, si fa espellere, la squiadra naufraga e dopo la botta per il gruppo, arriva la batosta per Capitano futuro, al quale viene tolta la fascia. ...

Inter - Icardi non è più capitano/ Non convocato per Vienna 'Wanda punta dell'iceberg' : Icardi non è più il capitano: fascia a Samir Handanovic. Il numero 9 non convocato per la sfida di Europa League: 'Wanda Nara solo la punta dell'iceberg'

Inter - Icardi non è più il capitano : La notizia clamorosa è arrivata via Twitter alle 12.34: «Il Club comunica che il nuovo capitano della squadra è Samir Handanovic». Dodici parole per far esplodere il caso, due righe per una notizia che nessuno si sarebbe mai immaginato. https://twitter.com/Inter/status/1095647359604850689Non solo, perché Icardi non è stato neppure convocato per la trasferta di Europa League a Vienna, e anche questo getta ulteriore benzina sul fuoco. Togliere la ...

Inter - con Icardi è rottura : non convocato in Europa League E non è più il capitano|Video : Dopo lo spoglio della fascia, l'attaccante argentino resta anche fuori dalla sfida dei sedicesimi di Europa League. E la sorella di Mauro attacca Wanda

Perchè Icardi non è più il capitano dell’Inter? Personalità e… Wanda : ecco tutti i motivi alla base della decisione : Mauro Icardi non è più il capitano dell’Inter: scarsa leadership in spogliatoio e nessuna presa di posizione sulle dichiarazioni della moglie Wanda, il club nerazzurro decide per il cambio di rotta Con un tweet breve e diretto, apparso senza anticipazioni nè proclami verso l’ora di pranzo, l’Inter ha comunicato ai propri tifosi di aver sollevato Mauro Icardi dal ruolo di capitano. Il giocatore non è stato nemmeno ...

Ecco perché Mauro Icardi non è più il capitano dell'Inter : il punto di Gianluca Di Marzio : Ma come si è arrivati, e perché, a questa decisione? Lo ha spiegato Gianluca Di Marzio a Sky Sport 24. La scelta è stata firmata dalla società in primis e condivisa con l'allenatore. Motivazione? ...

Inter - Wanda e la fascia della discordia non più sul braccio di Icardi : Quello che è successo oggi alle 12 e 30 circa ha del clamoroso, in casa Inter si cambia, il padrone della fascia di capitano non sarà più il bomber Mauro Icardi. Il comunicato con cui su Twitter si annuncia il nuovo corso è breve sintetico e non lascia spazio ad Interpretazioni, con effetto immediato il nuovo capitano della squadra nerazzurra da oggi sarà Samir Handanovic. Il portierone nerazzurro erediterà così la fascia, che è stata per tre ...

Icardi non è più capitano dell'Inter. Quel like di Brozovic e il post della sorella : Non è ancora chiaro il motivo che ha spinto l 'Inter a togliere la fascia di capitano a Mauro Icardi , al centro di una lunga e faticosa trattativa per il rinnovo in nerazzurro. Ma si fa strada anche ...