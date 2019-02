Banca nazionale potrebbe aumentare i tassi nel 2020

Biotestamento - la legge non decolla e manca la Banca dati nazionale : Biotestamento, la legge non decolla e manca la Banca dati nazionale La norma sulle Disposizioni anticipate di trattamento è stata approvata nel 2017 ma manca il registro per la cui creazione sono stati stanziati oltre 2 milioni di euro. Intanto sono oltre 22mila i moduli scaricati dal sito dell’Associazione Luca ...

Deutsche Bank-Commerzbank : governo al lavoro per creare un campione nazionale nel settore Bancario : Ha parlato del sostegno del governo ad un "campione nazionale" nel settore bancario, il ministro delle finanze tedesco Olaf Scholz sulla scia delle ultime speculazioni che vedono l'esecutivo tedesco ...

Ecco come la Banca nazionale svizzera aumenterà i tassi d'interesse : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Carige - per proteggere il debito italiano serve una Banca nazionale di sviluppo : Al di là delle strumentali polemiche politiche sul caso Carige, il vice-presidente del Consiglio Luigi Di Maio ha perfettamente regione su un punto fondamentale: in Italia abbiamo bisogno come l’acqua di una banca pubblica di sviluppo, ovvero di una banca la cui attività creditizia sia indirizzata non solo al profitto ma al finanziamento di progetti infrastrutturali e produttivi di carattere strategico e di particolare importanza per lo ...

Bike sharing - Ofo a un passo dalla Bancarotta. Ft : "Chiusa la divisione internazionale" : MILANO - Potrebbe essere arrivata al capolinea l'avventura di Ofo, la società che offre servizi di Bike sharing senza postazioni fisse. Secondo quanto riporta il Financial Times l'azienda avrebbe ...

Azioni Banca Agricola Popolare di Ragusa - i risparmiatori incontreranno il Governo nazionale. Il 21 gennaio : I rappresentanti dei risparmiatori della Banca Agricola Popolare di Ragusa incontreranno il 21 gennaio a Roma il sottosegretario all'Economia Alessio Villarosa. E' l'ultima novità riguardante la questione delle Azioni della Bapr su cui da parte dei risparmiatori si registrano lamentele in quanto, seguendo una normativa dello Stato, ...

Biotestamento un anno dopo : la legge non basta. Pochi sanno cos’è e manca una Banca dati nazionale : Si fa presto a dire testamento biologico, ma la verità è che dopo una lunga battaglia in Parlamento per arrivare alla legge approvata il 14 dicembre 2017 in Italia c’è ancora molto da fare. A un anno di distanza da quel voto storico, l’Associazione Luca Coscioni segnala una serie di ritardi e mancanze perché sia data piena applicazione alla norma che ha reso possibile, per ogni cittadino, la possibilità di presentare al proprio Comune le ...

Banca nazionale svizzera conferma politica espansiva - tassi fermi : Come nelle previsione degli analisti, l'istituto di politica monetaria ha confermato nella riunione di politica monetaria trimestrale di oggi, il margine di fluttuazione del Libor a tre mesi tra -1,...