Serie C | Mokulu decisivo | Juventus U23-Arzachena 1-0 Carrarese corsara a Novara | 2-1

Juve su Mokulu - Armellino per il Monza : il punto sul mercato di Serie C : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , nuova idea per l'attacco del Vicenza: Sansone , Novara,. Giorico , Carpi, alla Virtus Verona, Rover , Vicenza, al Pordenone. Il Rimini tessera Nava , Pro ...