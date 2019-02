Settimo pareggio stagionale per il Napoli, la Fiorentina si conferma bestia nera

ilnapolista

(Di sabato 9 febbraio 2019) Lasiun’avversaria difficile per i ragazzi di mister Ancelotti. Ma anche il Franchi siuno stadio apertamente razzista con i cori che sono partiti dalla curva Fiesole all’indirizzo dei tifosi presenti nel settore ospiti. Dopo “Odio” e “Vesuvio lavali col fuoco” si è sentito anche “San Gennaro pezzo di m..da”.11 tiri, 3 nello specchio della porta, ma nulla da fare per ilche non riesce ad andare oltre il, come spesso accaduto negli ultimi scontri diretti.La Juve continua il suo allungo solitario e come l’anno scorso resta la sensazione di aver sprecato un’occasione.Sono 31 le partite giocate in questa stagione per ilcon 19 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte. I gol segnati sono 51 in tutte le competizioni, 25 quelli subiti. In campionato, 16 vittorie, 4 pareggi ...