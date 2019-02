6 errori comuni per chi si sottopone ad una dieta proteica

Dieta ricca di proteine? Ecco i 6 errori più comuni : Coloro che vogliono avere un fisico scolpito, oltre a passare ore ed ore in palestra, necessariamente seguono una Dieta ad alto contenuto proteico. Questo perché mangiare una quantità elevata di proteine consente ai muscoli di svilupparsi e rafforzarsi, mantenendo alto il tasso metabolico. Aumentare l’assunzione di proteine, però, necessita di dovute accortezze legate al proprio regime alimentare. E’ quanto riporta In a Bottle in un focus sul ...

Problemi console : riparazione PS4 che non funziona - PS3 - XBox - Nintendo - Gli errori comuni : I guasti e la rottura di una console sono molto comuni. Spesso si tratta di piccoli componenti hardware e sempre più spesso sono necessari particolari strumenti per la riparazione. Vediamo i vari casi.

Eravamo comunisti - in guerra col terrorismo : “Fu un’operazione borderline. Fu una battaglia in deroga alla democrazia. Anzi era una guerra, fatta con i mezzi della politica, ma era una guerra civile, senza regole, senza le divise, asimmetrica, come i jihadisti di oggi, la peggiore”. Nel 1979 Giuliano Ferrara scrive su Repubblica un commento –

Tendenza velluto : i 10 errori più comuni e come evitarli : Vi abbiamo parlato della sua storia, dei pezzi su cui puntare, delle star che lo indossano meglio e di tutte le sue declinazioni in passerella. Quello che non vi abbiamo ancora detto però è che, come ogni trend stagionale che si rispetti, il velluto può anche rischiare di trasformarsi in un tragico faux pas. Un tessuto opulento, prezioso, retaggio degli anni 70 - ma anche dei 90 - e che proprio per questo è stato indossato ...

5 errori comuni che si fanno in amicizia : come riparare? : L’amicizia è una delle cose più belle del mondo, ma può capitare di commettere degli errori che possono ferire l’altra persona. Spesso si crede erroneamente che quando si trova un vero amico è impossibile ferirsi a vicenda. Si pensa che solo nei rapporti d’amore possa succedere una cosa del genere e che l’amicizia sia immune da tutto questo. Invece non è vero: siamo persone e possiamo commettere errori. Per leggerezza, per egoismo, per mancanza ...