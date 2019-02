Sanremo 2020 | una modesta proposta di controprogrammazione

Claudio Baglioni conduttore di Sanremo 2020? L’edizione corale non esclude la conferma prematura del “dirottatore” : Tra le possibilità dopo la prima serata, anche quella di Claudio Baglioni conduttore di Sanremo 2020. Nonostante i tempi piuttosto precoci anche solo per considerarne l'eventualità, si è già diffusamente parlato di un possibile ritorno sul palco dell'Ariston quando ancora l'edizione corrente è in pieno svolgimento. Nel corso della prima conferenza stampa quotidiana, era stata la direttrice di Rai1 Teresa De Santis a parlare dell'edizione 70 ...

Sanremo 2020 - Baglioni tris? De Santis : "Ingeneroso parlare già del successore" : "Il mio lavoro servirà anche per chi verrà dopo". Claudio Baglioni dalle sua parole lascia trasparire la sua intenzione di non replicare l'impegno sanremese, escludendo quindi un tris e un impegno per la 70esima edizione del Festival di Sanremo che si terrà nel 2020. Non lo fa affatto, forse per una questione di rispetto, la direttrice di Rai1 Teresa De Santis: "parlare già del successore mi sembra ingeneroso nei confronti di Baglioni", ...

Marco Carta a Sanremo 2020? La sua confessione a Domenica In : Domenica In: Marco Carta fa una confessione sul Festival di Sanremo Scalda i motori Domenica In per lo speciale dedicato alla 69esima edizione del Festival di Sanremo targato, per la seconda volta consecutiva, Claudio Baglioni. Mara Venier ha deciso di aprire la puntata del 3 febbraio con il talk dedicato alla kermesse musicale italiana. Marco Carta, a Domenica In, ha svelato qualcosa su una sua possibile futura partecipazione al Festival di ...

Sanremo 2020 : Claudio Baglioni verso il terzo festival : Sanremo 2020: Claudio Baglioni verso il terzo festival La nuova edizione del festival non è ancora iniziata-manca ancora più di una settimana-ma già si parla di Sanremo 2020. In Rai si pensa all’edizione del prossimo anno e per questo motivo si riflette anche su chi potrebbero essere i futuri presentatori. Il conduttore di Sanremo 2020 Durante l’ultima conferenza stampa, alla direttrice Rai Teresa De Santis, non è piaciuto ...

Sanremo 2020 - Amadeus al posto di Claudio Baglioni : la bomba di Dagospia : Il Festival di Sanremo 2019 non è ancora iniziato ma già si parla di quello del 2020. Eppure qualche giorno fail settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 23 gennaio ha quasi confermato la presenza di Claudio Baglioni per l’edizione dell’anno prossimo arrivando quindi a quota 3 come Carlo Conti che ha condotto la kermesse dal 2015 al 2017. La rivista diretta da Alfonso Signorini spiega: “In gran segreto Claudio Baglioni ha incontrato il ...