Microsoft stringe una nuova partnership con TomTom per Cortana e Bing Maps

surface-phone

(Di mercoledì 6 febbraio 2019)ha annunciato di aver stretto unacon, la nota azienda esperta nel campo della navigazione satellitare, rafforzando ulteriormente quella intrapresa già nel 2016.Il nuovo accordo commerciale prevede chepossa utilizzare i servizi cloud di Redmond ossia quelli integrati inAzure e, in cambio, dovrà fornire alla società di Satya Nadella i propri dati inerenti al traffico e alle mappe stradali i quali verranno utilizzati soprattutto per. Attualmente queste ultime si appoggiano ad un altro provider (per chi non lo sapesse si tratta di Here) che, tuttavia, negli ultimi tempi non è riuscito a garantire sempre ottimi risultati con le mappe aggiornate a singhiozzo eche spesso non comunica dati sul traffico in Europa.potrebbe, quindi, risolvere definitivamente i disservizi lamentanti da alcuni utenti e ciò ...