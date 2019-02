Roma | contestazione della Curva Sud durante la partita contro il Milan

Disfatta Roma - è dura contestazione a Trigoria : La Disfatta di Firenze è decisamente troppo. La Roma non è mai scesa in campo al Franchi e il risultato parla chiaro.Disfatta Roma! E’ questa l’unica cosa che balza alla mente come primo pensiero. Il titolo perfetto, però, in questo caso sarebbe The Day After. Eh si, l’umiliazione subita dalla Fiorentina è decisamente troppo per il ‘caldo’ tifo giallorosso. Supporters infuriati e increduli di aver dovuto ...

Roma - contestazione a Trigoria dopo il flop in Coppa Italia : Roma, rientro traumatico a Trigoria per la squadra giallorossa pesantemente criticata dai tifosi dopo la sconfitta di ieri a Firenze La Roma è rientrata intorno all’una di notte a Trigoria dopo il clamoroso ko per 7-1 contro la Fiorentina nei quarti di finale di Coppa Italia. Ad aspettare la squadra giallorossa una trentina di tifosi che all’arrivo del pullman hanno lanciato oggetti e rivolto pesanti insulti ai calciatori, ...

Roma : contestazione a sindaca Raggi - sospesa seduta sui rifiuti : Roma – E’ stata sospesa la seduta straordinaria del Consiglio comunale sui rifiuti. La decisione e’ stata presa dal presidente dell’Aula, Marcello De Vito, dopo diversi minuti di contestazione alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, mentre stava facendo la sua relazione, da parte di alcuni esponenti del Pd seduti tra il pubblico. In particolare il consigliere municipale del X, Athos De Luca, e il segretario del Pd Roma, ...

“Ve svejate?” - a Roma scoppia la contestazione dei tifosi : prima il silenzio - poi striscioni e fischi : Durante Roma-Genoa scoppia la contestazione dei tifosi giallorossi: fischi e striscioni all’indirizzo di società, giocatori e allenatore Situazione caldissima a Roma. La contestazione dei tifosi è arrivata puntuale com’era stata annunciata alla vigilia della sfida con il Genoa. Nel mirino indistintamente la società (nelle figure di Pallotta e Baldissoni), i giocatori e anche Di Francesco. Uno striscione riassume il tutto: ...

Roma - striscioni di contestazione per il presidente Pallotta : Nella notte, sono stati appesi per le vie di Roma decine di striscioni di contestazione indirizzati a James Pallotta, presidente giallorosso. Un antipasto della protesta che avverrà stasera all’Olimpico, quando la Roma scenderà in campo contro il Genoa. I malumori dei tifosi arrivano in un momento della stagione in cui la squadra allenata da Di Francesco fatica a trovare risultati positivi. Già nell’incontro di Champions contro ...

Roma - contestazione contro Pallotta : la Capitale invasa dagli striscioni contro il presidente : Roma, James Pallotta è finito nel mirino dei tifosi giallorossi dopo le recenti vicissitudini attraversate dalla squadra di Di Francesco Decine di striscioni di protesta contro il presidente della Roma, James Pallotta, sono stati esposti nella notte in tutta Roma. Dopo i non brillanti risultati della squadra di Eusebio Di Francesco continua la contestazione contro il presidente Romanista, chiamato a lasciare la società ...