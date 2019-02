corrieredellosport

: Omicidio a Catania, ucciso 80enne - contribuenti : Omicidio a Catania, ucciso 80enne - TgrRai : RT @TgrSicilia: #Ucciso un ottantenne a #Catania. Il corpo senza vita dentro un mobile poggiato fuori casa - GazzettaDelSud : #Omicidio a #Catania, 80enne trovato morto in strada -

(Di domenica 3 febbraio 2019) ANSA, -, 03 FEB - Il corpo di un'uomo di 80 anniutilizzando un corpo contundente è stato trovato in strada, in via Sardegna 15, a. Secondo i primi rilievi della polizia l'...