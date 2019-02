Bernard-Henri Levy | Matteo Salvini è grottesco L' Italia merita di più

Bernard-Henri Lévy ci spiega la ricetta per battere i nazionalismi : Roma. Bisogna andare a testa alta verso queste europee di maggio, vaghe e allarmanti, perdute tra coalizioni impossibili, partiti che non esistono più, alleanze, urla e disattenzioni. C’è chi non vuole più lasciare partiti che ormai per ideologia non gli somigliano più, come Viktor Orbán, perché gli