Ecco la vera ricetta napoletana per preparare la Pizza Napoletana in casa

(Di sabato 2 febbraio 2019)Napoli,laperla, la preparazione è molto semplice, andiamo quindi a vedere come procedere alla preparazione….Ingredienti:1Kg Farina 30 gr Lievito di Birra Olio d’Oliva Sale ( un cucchiaio raso per un Kg di farina) Pepe Mozzarella Acciughe Pomodoro (passata) – un pizzico di zuccheroPreparazionePrepariamo innanzitutto l’impasto, quindi mettiamo su un piano la farina a fontana, nella quale avremo mischiato un cucchiaio raso di sale fino;sciogliamo il lievito di birra in un bicchiere di acqua tiepida con un pizzico di zucchero (serve per alimentare il lievito di birra) e aggiungiamo alla farina, impastiamo e aggiungiamo anche un filo d’olio d’oliva, impastate energicamente e a seconda della necessità aggiungete o un po’ di farina o ...