Brambilla | In quota 100 rispunta divieto cumulo | ha generato montagna di lavoro

Pensioni : Brambilla - 'in decreto quota 100 nulla per i giovani' : "Dire a un 24enne che dovrà lavorare almeno fino a 75 anni significa bruciare tutte le speranze"

Pensioni anticipate - Brambilla su quota 100 : 'Il sistema non regge' : La pensione anticipata quota 100 continua a far discutere sia sui social sia tra i politici e gli esperti previdenziali: l'attenzione mediatica è tutta incentrata sulla bozza del decreto Pensioni che dovrebbe vedere la luce nei prossimi giorni. Purtroppo le misure contenute al suo interno non soddisfano tutti e Damiano (esponente dem) si è schierato contro il Governo facendone notare le mancanze. Ma a voltare le spalle al Governo è lo stesso ...

Alberto Brambilla su quota 100 : "Così il sistema non regge". E considera concluso il suo ruolo da consigliere del Governo : In una intervista a La Verità Alberto Brambilla, tra i massimi esperti italiani di welfare, estensore del programma della Lega sulle pensioni e consulente economico di Palazzo Chigi - ruolo che considera finito -, interrogato sugli effetti della sua lettera scritta prima di Natale alla Presidenza del Consiglio, per denunciare gli eccessi di assistenzialismo, commenta:Non ho avuto riscontri. Per quanto mi riguarda, considero risolto il mio ...

Pensioni : Quota 100 con finestre - secondo Brambilla la misura è a rischio : "In nessun paese civile ci sono le finestre, perchè quando maturi il diritto a pensione è giusto che venga pagata subito", lo ha dichiarato il consigliere economico della Lega Alberto Brambilla che avrebbe manifestato tutta la sua contrarietà al sistema del pensionamento anticipato con il meccanismo delle finestre ipotizzato dall'esecutivo. Il Governo, intanto, continua la sua trattativa con la Commissione Europea al fine di riceve una risposta ...

Riforma pensioni : Quota 100 - Salvini smentisce l'ipotesi di Brambilla : "Sono solo considerazioni personali", lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier della Lega Matteo Salvini smentendo ogni possibilità di introduzione della Quota 104 proposta dall'esperto di previdenza Alberto Brambilla volta a ridurre la spesa pensionistica. Salvini su Quota 104: 'solo considerazioni personali' Stando a quanto afferma il quotidiano "La Repubblica", il Governo è ancora al lavoro per valutare tutte le ipotesi per ridurre ...

Quiescenza - Quota 104 di Brambilla smentita da Salvini - Di Maio : 'Q100 da febbraio/marzo' : Le ultime novità sulle pensioni anticipate giungono dal consigliere previdenziale della Lega Alberto Brambilla che fa una nuova proposta al Governo relativa alla Quota 100. L’unica che potrebbe essere sostenibile mantenendo il patto con l’elettorato. Secondo questa ipotesi, l’uscita anticipata con Quota 100 sarebbe confermata (62 anni di età + 38 di contributi), ma potranno accedervi dal 2019 solo quanti avranno maturato i requisiti da almeno 2 ...

Pensioni : Quota 104 - nuova proposta da parte di Brambilla per abbassare la spesa : Ancora tutto tace sul famigerato meccanismo della Quota 100 e sul reddito di cittadinanza tanto sbandierato dal Movimento 5 Stelle. Il testo della nuova Legge di Stabilità, infatti, approda a Montecitorio con i relativi emendamenti volti a modificare alcune norme al fine di abbassare il deficit dal 2,4 al 2,1% ed evitare la procedura d'infrazione già annunciata dalla Commissione Europea dopo la lunga trattativa con il Governo Conte. Intanto, il ...

Quota 100 - Brambilla : 'In pensione a marzo chi ha maturato i requisiti da almeno 2 anni' : È passata una settimana ed il governo non è intervenuto con gli emendamenti per correggere la manovra tanto discussa e che ha prodotto gli appunti dell’Europa al nostro Paese. Interventi che secondo i vertici della Commissione Europea sono obbligatori affinché il giudizio sulla manovra finanziaria del governo Conte, diventi positivo. Ridurre la spesa previdenziale della nuova misura quindi appare un obbligo, a meno che l’esecutivo non intenda ...

Pensioni : Quota 100 - spunta il piano Brambilla con quattro finestre fino al 2020 : Continuano i dibattiti sulla flessibilità Pensionistica con il sistema della Quota 100 e spunta la nuova proposta lanciata dal consigliere economico della Lega Alberto Brambilla che consiste nell'uscita anticipata di migliaia di lavoratori penalizzati dalla Legge Fornero attraverso l'apertura delle 4 finestre trimestrali fino al 2020 al fine di garantire la sostenibilità dell'intervento. spunta il nuovo piano di Brambilla Stando a quanto riporta ...

Brambilla : "4 finestre di qui al 2020 per andare in pensione con quota 100" : Roma, 27 nov. (Labitalia) - Prevedere quattro finestre per la quota 100 in due anni, differenziand[...]

Cazzola : "Su quota 100 da Brambilla proposte ragionevoli" : Roma, 20 nov. (Labitalia) - Non sembra destinato a spegnersi il dibattito sui conti della cosiddet[...]