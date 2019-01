Il cervello di un moscerino visto al microscopio è uno spettacolo

wired

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Un team internazionale di scienziati al lavoro tra il Mit di Boston e l’università di Berkeley ci riporta in un video le immagini più dettagliate di quello che si nasconde dentro la testa di uno degli insetti più piccoli, il. Le riprese fanno parte di uno studio appena pubblicato su Science, dove i ricercatori fanno il punto su una nuovissima tecnica per l’indagine al, capace sì di guardare in profondità e ancor più da vicino i neuroni, ma soprattutto in gran velocità rispetto alle precedenti.Il segreto è nella raccolta dati per piani, e non solo per singoli punti: la velocità si moltiplica in questo modo di quasi sette volte, con una riduzione dei tempi a (solo) una sessantina di ore.(Credit video: Science)Ildi unalè unoWired.