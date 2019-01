Reddito | i soldi che restano sulla carta azzerati dopo sei mesi

Reddito cittadinanza - Meloni vs Di Maio : “Noi di destra non daremo mai paghetta ai rom coi soldi della gente perbene” : Duro attacco della presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, al vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, che, ospite in collegamento a L’Aria che tira (La7), riassume con toni entusiastici la misura del Reddito di cittadinanza. La conduttrice Myrta Merlino gli chiede se teme il referendum annunciato da FdI. E Di Maio risponde: “No, assolutamente no. Mi dispiace che sia quella che si chiamava sinistra, sia la destra ...

Giorgia Meloni - fucilata sul Reddito di cittadinanza : "Luigi Di Maio regala soldi a immigrati e rom" : Dopo il varo del decretone del governo gialloverde che ha dato il via libera a reddito di cittadinanza grillino e quota 100 leghista, Giorgia Meloni dice la sua. Lo fa sui social, dove contro la follia voluta da Luigi Di Maio e compagni picchia durissimo: "Dalla lettura delle slide proiettate ieri d

Reddito cittadinanza - domande da marzo. Soldi su una card ma quelli non spesi tornano allo Stato : In caso contrario, i Soldi torneranno al fondo del ministero dell'Economia dai quali provengono. LEGGI ANCHE Salvini: sul Reddito M5S si schianta. Braccio di ferro su Tav e autonomie Non è l'unica ...

Reddito di cittadinanza - i soldi su una card : ma quelli non spesi tornano allo Stato : In caso contrario, i soldi torneranno al fondo del ministero dell'Economia dai quali provengono. Non è l'unica novità. Tutti i movimenti della carta , che sarà emessa da Poste, dovranno essere ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “Chi non spende i soldi con la card entro il mese li perderà” : “Chi non spenderà entro il mese i soldi con la card li perderà”. A rivendicarlo Luigi Di Maio, nel corso della conferenza stampa sul decretone su quota 100 e Reddito. “Il Reddito di cittadinanza è una misura che deve iniettare nell’economia i miliardi che stanziamo, pensiamo che i nuclei che li riceveranno saranno motore per l’economia e la crescita economica”, ha continuato il vicepremier, sottolineando che ...

Reddito e quota 100 - approvato il decretone. Salvini : “Stanziati soldi veri”. Di Maio : “Nuovo welfare state in Italia” : Il decretone è stato approvato: il consiglio dei ministri ha dato il via libera alle due riforme più importanti per Lega e M5s, ovvero Reddito di cittadinanza e quota 100. “Dalle parole ai fatti. Abbiamo stanziato soldi veri”, ha esultato il leader del Carroccio Matteo Salvini. “Sono onorato”, ha detto Luigi Di Maio. “Quindi le coperture c’erano. A tutti quelli che in questi anni ci hanno detto che non si ...

Reddito di cittadinanza - ecco il testo di una legge ridicola : il decreto - a chi regalano i soldi : Nel giorno del Consiglio dei Ministri chiamato a vararlo, ecco emergere il testo relativo al Reddito di cittadinanza, o Reddito ai fannulloni, così come lo ha ribattezzato Libero. La mancetta voluta dai grillini "verrà erogato attraverso la Carta Rdc". È quanto si legge nella bozza del decretone con

Due clausole su Reddito di cittadinanza e quota 100 se i soldi non bastano : Subito 30mila euro per il trattamento di fine rapporto, senza differimento. Tramite un prestito bancario i cui interessi saranno al 95% a carico dello stato. E una clausola di salvaguardia nel caso i soldi stanziati per quota 100 non dovessero bastare. Sono queste alcune delle principali novità nel decreto su reddito di cittadinanza e pensioni che sta per approdare al Consiglio dei ministri. Una soluzione messa a punto in un vertice ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : 'Tesoretto di 400 milioni - più soldi per invalidi' : Un tesoretto di 400 milioni per il Reddito di cittadinanza. Che 'non perde 400 milioni, anzi c'è un tesoretto di 400 milioni perché - ha spiegato Luigi di Maio a Radio Anch'io - alzando la soglia dei ...

Disabili - scontro nel governo. Lega : “Senza soldi per invalidi non votiamo Reddito di cittadinanza” : La Lega minaccia lo strappo. Il ministro Matteo Salvini: Senza fondi per le pensioni di invalidità non voteremo il Reddito di cittadinanza. Non è una ripicca, magari c'è stata una distrazione, ma faceva parte dell'accordo". Fonti vicine a Di Maio assicurano però che "i Disabili che vivono al di sotto della soglia di povertà vedranno aumentate le loro pensioni a 780 euro"Continua a leggere

Lega : senza soldi ai disabili non votiamo il Reddito di cittadinanza : "Nel decreto sul reddito di cittadinanza nemmeno un euro per i disabili. Forte delusione della Lega : se non ci sono davvero i soldi, non lo votiamo". Il Carroccio risponde così all'annuncio del ...