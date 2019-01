La pressione fiscale torna a salire Lo dice un nuovo indice trimestrale

Banche - pressione fiscale e consumi. Ecco i risultati della manovra del popolo : La differenza tra un sapere consapevole e la non conoscenza dei meccanismi che regolano il mondo reale non è nell'entità dei possibili sacrifici in entrambi i casi inevitabili ma della loro ...

Istat - pressione fiscale sale al 40 - 4% : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Istat : pressione fiscale sale al 40 - 4%. Giù potere d'acquisto delle famiglie : Il dato si riferisce al terzo trimestre del 2018. sale il reddito, crescono i consumi, ma la spesa per gli interessi è aumentata rispetto allo scorso anno di 1,7 miliardi rispetto allo stesso periodo ...

La spesa per interessi cresce di 1 - 7 mld - pressione fiscale al 40 - 4% : Nel terzo trimestre 2018, ricorda l’Istituto di statistica, lo spread BTp-Bund già registrava un significativo aumento...

Istat - la pressione fiscale sale al 40 - 4 per cento e scende il potere d'acquisto delle famiglie : Nel terzo trimestre del 2018 la pressione fiscale è stata pari al 40,4 per cento, in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A rivelarlo è l'Istat che sottolinea che nei primi tre trimestri del 2018, la pressione fiscale si attesta al 39,7% del Pil, in rid

Istat - pressione fiscale sale al 40 - 4%. Redditi famiglie in crescita ma cala il potere d'acquisto : Nel terzo trimestre del 2018, tra luglio e settembre, la pressione fiscale è stata pari al 40,4% del Pil, in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo rende noto l'Istat nel suo "Conto trimestrale delle amministrazioni pubbliche, sul Reddito e risparmio delle famiglie e sui profitti delle società".nello stesso periodo il reddito disponibile delle famiglie italiane è cresciuto ...

La pressione fiscale sale al 40 - 4% - cala il potere d'acquisto delle famiglie : Roma, 7 gen., askanews, - Nel terzo trimestre la pressione fiscale è stata pari al 40,4%, in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo ha comunicato l'...

Sale la pressione fiscale : Nel terzo trimestre 2018 la pressione fiscale è stata pari al 40,4%, in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E' uno dei dati rilevati dall'l'Istat nel ...

Istat : pressione fiscale sale a 40 - 4% in terzo trimestre 2018 : Nel terzo trimestre del 2018, tra luglio e settembre, la pressione fiscale è stata pari al 40,4% del Pil, in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo ...

Il macigno delle tasse : cresce pressione fiscale : Aumenta la pressione fiscale . Il macigno di tasse che grava sulle tasche degli italiani non scende, anzi aumenta. Secondo quanto rileva l'Istat, nel terzo semestre del 2018, la pressione del Fisco è ...

Istat : nel III trimestre pressione fiscale sale al 40 - 4% : Roma, 7 gen., askanews, - Nel terzo trimestre la pressione fiscale è stata pari al 40,4%, in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo ha comunicato l'...

La pressione fiscale crescerà. Fidatevi - lo dice il governo : Eppure il contratto di governo siglato da Lega e M5s è chiarissimo: “Il contesto che ci caratterizza rende pertanto necessaria l’adozione di coraggiose e rivoluzionarie misure di riforma, nell’ottica di una riduzione del livello di pressione fiscale e di un miglioramento del rapporto tra amministraz

Lo ammette pure il governo : "pressione fiscale aumenterà" : Il governo in questo momento ha i rifelttori puntati nuovamente sul fronte immigrazione. Da un lato c'è Salvini che chiude i porti, dall'altro Conte, Fico e Di Maio che di fatto sono in pressing per uno sbarco dei migranti a bordo della Sea Watch e della Sea Eye. Ma nonostante il focus delle attenzioni governative sia sui migranti, gli effetti della manovra varata solo qualche giorno fa cominciano a bussare alle tasche delle famiglie italiane. ...

Manovra - aumenta la pressione fiscale : tasse per imprese e consumatori : ...4 miliardi, e saranno applicate su "banche e assicurazioni , 5,6 miliardi, , su imprese in generale , 2,4 miliardi, , nel settore del gioco d'azzardo , 2,1 miliardi, , sui grandi gruppi dell'economia ...