Gazzetta: “Stage in Nazionale, ci saranno Quagliarella e Meret”

(Di martedì 29 gennaio 2019) L’ultima partita in azzurro fu nel 2010 Nulla più che uno stage. Una toccata e fuga. Senza i calciatori che giocano all’estero – tra cui Jorginho. È in programma a Coverciano dal 4 al 5 febbraio. E laannuncia due novità: il portiere del Napoli Meret che già era stato convocato da Antonio Conte, e Fabio– fresco di record – che con laha disputato anche un Mondiale (quello del 2010) e segnò persino un gran gol purtroppo inutile. Ed è dal 2010 che il calciatore stabiese non gioca più in: l’ultima partita che giocò fu Romania-Italia 1-1 e segnò pure. Anche Insigne tra i convocati.Questi i probabili convocati anticipati dalla: Portieri: Donnarumma (Milan), Sirigu (Torino), Perin (Juve), Meret (Napoli)Difensori: Florenzi (Roma), Conti e Romagnoli (Milan), De Sciglio, Chiellini, Spinazzola e ...