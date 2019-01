Manovra Italia | per Draghi il Paese cresce poco ma correzione non è necessaria per ora

Draghi : "L'Italia cresce meno delle attese ma è presto per Manovra economica bis" : Bce-Ue. Mario Draghi, presidente della Bce, in audizione al Parlamento Europeo ha immediatamente evidenziato come i dati dell'economia dell'area euro siano più deboli delle attese. La crescita rallentata riguarda tutti i Paesi dell'Eurozona, quanto meno la maggior parte di essi. Per questo serve uno stimolo e, ove servisse, ...

M5s e Lega scesi nei sondaggi dopo l'approvazione della Manovra - Forza Italia al 10% : dopo l'approvazione della manovra i due alleati di governo stanno perdendo terreno nei sondaggi: "La gente si aspetta che ciò che è stato scritto diventi realtà", ha spiegato la sondaggista Alessandra Ghisleri a Mezz'ora in più. Inversione di tendenza, invece, per il partito di Silvio Berlusconi: "Fi rispetto al 4 marzo vale intorno al 10%. Molto di più del trend dell'ultimo periodo", spiega la studiosa. La ...

Deficit PIL Italia al 2 - 04% nel 2019 e nessuna Manovra correttiva : Tria non ha dubbi : L'eventuale rallentamento economico dell'Italia nel prossimo futuro non renderà necessaria l'attuazione di alcuna manovra. Ad affermarlo è stato il ministro dell'Economia Giovanni Tria che ha anche ribadito che il governo rispetterà l'impegno a non sforare quota 2,04 per cento nel rapporto Deficit Pil 2019. Tria, dialogando con l'inviato della Reuters a ...

Rischio Manovra bis? Savona : 'è una malattia mentale'. Il ministro 'europatito' attacca anche Bankitalia : Credibilità delle istituzioni sempre più in pericolo. A fronte di un Matteo Salvini che tuona contro il Fondo Monetario Internazionale, definendo l'istituzione di Washington minaccia per l'economia mondiale , il ministro degli Affari europei Paolo Savona attacca Bankitalia e quelle associazioni e organi di informazioni e di analisi che temono per l'Italia l'arrivo di una manovra ...

Italia - si rischia Manovra aggiuntiva. Pimco non esclude recessione : 'A seguito del rallentamento dell'economia mondiale, degli effetti ancora molto incerti della Brexit e a causa della cessazione del Quantitative easing avvenuta il 31 dicembre scorso, mai come quest'...

Conte dopo l'allarme di Bankitalia : <br>"Manovra bis è da escludere" : Le recenti previsioni di Bankitalia per il 2019 sono tutt'altro che rosee, ma l'esecutivo di Giuseppe Conte non sembra così preoccupato, fiducioso che la manovra finanziaria approvata a fine 2018 contribuisca ad evitare la tragedia. Il premier, per ora, sembra voler escludere una manovra bis nell'immediato futuro:Siamo a gennaio e non sono ancora partite le nostre misure, una manovra bis è da escludere allo stato. [...] Noi le congiunture ...

Conte : Manovra bis da escludere - per ora Gelo Bankitalia dopo l’attacco di Di Maio : Il premier interviene dopo le previsioni di Bankitalia, secondo le quali la recessione è in arrivo. Le misure: sgravi fiscali per il tfr degli statali pagato in ritardo e sanzioni fino a 50mila euro per i giochi illegali

