ilfattoquotidiano

: Jerry, il 29enne ghanese paralizzato dopo un pugno su un bus. Raccolta fondi per le cure: “Colpiti dalla sua storia… - Cascavel47 : Jerry, il 29enne ghanese paralizzato dopo un pugno su un bus. Raccolta fondi per le cure: “Colpiti dalla sua storia… -

(Di lunedì 28 gennaio 2019)Boakye è del Ghana, ha 29 anni e vive in Italia da più di 10. Ha sempre lavorato come saldatore a Castel Volturno e d’estate come bagnino (“a volte anche come parcheggiatore” – ci racconta) nei lidi sulle spiagge campane e laziali. Una sera di luglio del 2017 mentre torna a casa sull’autobus verso il Villaggio Coppola viene aggredito da un uomo di circa 60 anni. “Avevo solo chiesto di poter scendere all’uomo che era davanti alla porta – dice– ma lui ha iniziato ad insultarmi e non mi faceva passare. Io gli sono passato di fianco, non l’ho nemmeno sfiorato e lui mi ha colpito con undietro la testa”. Unsufficiente a rovinare per sempre la vita di, perché da quell’aggressione ha riportato la contrazione e la paralisi degli arti superiori e inferiori. “Il paradosso – spiega Hilarry Sedu, l’avvocato di– è che l’uomo che ha ...