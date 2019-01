Djokovic trionfa agli Australian Open | Nadal battuto in 3 set

Australian Open - trionfa Djokovic : è il 15esimo titolo Slam in carriera : Novak Djokovic conquista gli Australian Open superando in tre rapidi set Rafa Nadal con il risultato di 6-3 6-2 6-3.Era la finale più attesa dopo l"eliminazione a sorpresa di Federer agli ottavi di finale, Novak Djokovic e Rafa Nadal si riaffrontano in finale all"Australian Open. L"attesa rivincita dopo il fantastico precedente del 2012, una battaglia interminabile vinta al 5 set dal serbo dopo 6 estenuanti ore di gioco, senza dubbio il match pù ...

Mubadala World Tennis Championship : trionfa Djokovic - Anderson battuto 4-6 - 7-5 - 7-5 : Novak Djokovic ha conquistato il Mubadala World Tennis Championship , torneo esibizione che si è giocato sul veloce di Abu Dhabi. Il serbo, numero 1 del mondo, ha battuto in rimonta 4-6, 7-5, 7-5 Kevin Anderson , 6 Atp e campione in carica. Primo set in grande equilibrio fino al nono gioco, in cui Anderson strappa il servizio a Nole e chiude sul 6-4. ...

Atp Finals : trionfa Zverev - Djokovic ko in due set : In finale, il 21enne di Amburgo, numero 5 Atp, ha sconfitto il numero 1 del Mondo, il serbo Novak Djokovic in due set con il punteggio di 6-4, 6-3 in 1 ora e 21 minuti di gioco.