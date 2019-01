Bologna | esonerato Inzaghi | ecco il tecnico in pole per il sostituto

calcioweb.eu

(Di domenica 27 gennaio 2019) ESONERO– Si è giocata gran parte della 21^ giornata del campionato di Serie A, importanti indicazioni soprattutto per le zone basse della classifica. In particolar modo clamorosa debacle da parte del, pesantissimo ko davanti al pubblico amico con il punteggio di 0-4 e che ha portato all'esonero di Filippo, sembra questa la decisione presa dalla dirigenza dopo un confronto nelle ultime ore. Secondo indiscrezioni contatto con Sinisa Mihajlovic, si va verso la fumata bianca con l'ex Torino per un contratto fino al termine della stagione e rinnovo in caso di salvezza.