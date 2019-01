Marcus Rashford | il predestinato

ilfoglio

: RT @BritishFootball: Un ragazzino da 150 presenze e 41 gol con il Manchester United. Ad averne di Marcus Rashford. - PiazzettaSport : RT @BritishFootball: Un ragazzino da 150 presenze e 41 gol con il Manchester United. Ad averne di Marcus Rashford. - BritishFootball : Un ragazzino da 150 presenze e 41 gol con il Manchester United. Ad averne di Marcus Rashford. - igorjccoimbra : Li: “Marrony, o Marcus Rashford da Colina” Particularmente adotando. -

(Di venerdì 25 gennaio 2019) La storia del calcio è piena di predestinati che non ce l’hanno fatta, di paragoni con grandi del passato diventati pietre tombali sulle spalle troppo fragili di giovani esordienti in prima squadra. Quanti giocatori hanno magari segnato alla prima partita giocata, sono stati osannati, additati come