Lazio | Badelj in uscita | sul croato lo Zenit e la Fiorentina

Calciomercato Lazio : via Lukaku - Murgia e Caceres - in forse anche Badelj (RUMORS) : Non decolla il Calciomercato della Lazio. Per i capitolini, dopo le prestazioni poco convincenti di Marusic e Patric, si era parlato di un probabile acquisto sulla fascia destra. Le voci portavano a Zappacosta e Lazzari, ma a una settimana dalla fine del Calciomercato il presidente Lotito e il DS Tare non hanno fatto alcun tipo di passo avanti nelle trattative. Non è bastata la sconfitta contro il Napoli per far cambiare i piani alla società ...

Calciomercato Lazio - interesse Roma per Badelj. Caceres va a Bologna : Calciomercato Lazio – Quello che chiede Inzaghi a Tare è una squadra rinforzata in vista della seconda parte di stagione. Il ds della Lazio, con l’aiuto di Lotito, vuole accontentare il tecnico biancoceleste che, adesso, vuole lottare fino alla fine per un posto in Champions. La Champions League è ormai un obiettivo da raggiungere […] L'articolo Calciomercato Lazio, interesse Roma per Badelj. Caceres va a Bologna ...

Calciomercato Lazio - interesse Roma per Badelj. Caceres va a Bologna : Calciomercato Lazio – Quello che chiede Inzaghi a Tare è una squadra rinforzata in vista della seconda parte di stagione. Il ds della Lazio, con l’aiuto di Lotito, vuole accontentare il tecnico biancoceleste che, adesso, vuole lottare fino alla fine per un posto in Champions. La Champions League è ormai un obiettivo da raggiungere […] L'articolo Calciomercato Lazio, interesse Roma per Badelj. Caceres va a Bologna ...

Calciomercato Lazio - interesse Roma per Badelj : Lotito dice no : Calciomercato Lazio – Quello che chiede Inzaghi a Tare è una squadra rinforzata in vista della seconda parte di stagione. Il ds della Lazio, con l’aiuto di Lotito, vuole accontentare il tecnico biancoceleste che, adesso, vuole lottare fino alla fine per un posto in Champions. La Champions League è ormai un obiettivo da raggiungere […] L'articolo Calciomercato Lazio, interesse Roma per Badelj: Lotito dice no proviene da ...

Lazio - Villarreal su Badelj : la situazione : Come scrive Il Messaggero , sul giocatore croato c'è il forte interesse del Villarreal : interesse rifiutato dal vicecampione del mondo.

Calciomercato Lazio - sprint Bologna per Caceres. Badelj e Zappacosta…” : Calciomercato Lazio – Quello che chiede Inzaghi a Tare è una squadra rinforzata in vista della seconda parte di stagione. Il ds della Lazio, con l’aiuto di Lotito, vuole accontentare il tecnico biancoceleste che, adesso, vuole lottare fino alla fine per un posto in Champions. La Champions League è ormai un obiettivo da raggiungere […] L'articolo Calciomercato Lazio, sprint Bologna per Caceres. Badelj e ...

Lazio - tornano Marusic e Badelj. Vietata la trasferta di Bergamo ai tifosi : Marusic e Badelj. Getty Bilancio negativo in campo e fuori il giorno dopo la partita di Europa League tra Lazio ed Eintracht Francoforte. In campo la squadra di Inzaghi ha collezionato la sesta ...