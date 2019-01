Parla il marito di Stefania | Dovrò dire a nostra figlia che la mamma è stata

Fergie - Parla l’ex marito Josh Duhamel : ‘La amo e la amerò per sempre’ : “Io amo Fergie e l’amerò per sempre“, lo ha detto il suo ex marito Josh Duhamel, da cui la cantante si è separata nel settembre del 2017. L’attore originario del Nord Dakota ha raccontato di avere ancora un rapporto meraviglioso con la sua ex moglie: “Sfortunatamente tra noi due non ha funzionato ma andiamo molto d’accordo e siamo molto uniti nel crescere nostro figlio, Axl. È questa l’unica cosa che mi ...

Silvia Romano - arrestata la moglie di uno dei presunti rapitori : intercettata mentre Parlava al telefono con il marito : Continuano le indagini per trovare Silvia Romano, la volontaria 23enne italiana rapita in Kenya il 20 novembre. Le autorità del paese hanno arrestato la moglie e il suocero di uno dei sospetti rapitori della giovane. La donna è stata intercettata mentre parlava al telefono con il marito, e potrebbe dare informazioni utili sul luogo in un cui la ragazza è tenuta nascosta. Già ieri la polizia kenyota aveva diffuso le foto di tre presunti rapitori, ...

"Chiedevo aiuto - mi dicevano di avere pazienza" : Parla la madre che ha perso il figlio nel rogo appiccato dal marito : Non si dà pace Silvia Fojticova, la donna che ha perso il figlio Marco, di 11 anni, nel rogo appiccato dal marito, che voleva ucciderla. Slovacca, 39 anni, Fojticova ha ammesso di aver chiesto più volte aiuto per le violenze perpetrate dall'uomo, ma di non essere stata ascoltata. E di aver fatto una telefonata anche quel giorno, sentendosi rispondere di "portare pazienza". Al Corriere della Sera ha parlato dall'ospedale di ...

Vicky Pattison Parla di umiliazione dopo che il futuro marito l’avrebbe tradita : John Noble sarebbe stato pizzicato con un'altra a Dubai The post Vicky Pattison parla di umiliazione dopo che il futuro marito l’avrebbe tradita appeared first on News Mtv Italia.