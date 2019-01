L' imprenditore in carcere ad Abu Dhabi | Mi torturano da mesi

ilgiornale

(Di martedì 22 gennaio 2019) È rinchiuso in undi Abudal marzo 2018. Massimo Sacco,italiano residente da anni negli Emirati Arabi, è stato accusato di traffico internazionale di stupefacenti. L'uomo nega ogni addebito e denuncia: "Sono sottoposto a torture di ogni tipo. Sto morendo, ho i giorni contati". La telefonata"Ho delle novità ma non sono buone. Mi hanno portato in ospedale. Sei la luce mia, ascoltami bene, gira questo messaggio all'avvocato. Mi hanno preso a botte fino ad ora per fare questa telefonata". Inizia così l'ultima chiamata dell'alla compagna, Monia Moscatelli. La donna, come richiesto da Sacco, ha consegnato la registrazione della telefonata a Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, conduttori del programma I Lunatici su Rai Radio2."Il mio stato di salute è giunto ormai al collasso, ho perso 13 chili in 15 giorni. Sono stato sottoposto a un esame del sangue ...