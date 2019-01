Napoli | Ancelotti spera in Mertens | squadra rivoluzionata

James Rodriguez-Napoli - sogno firmato Ancelotti : ora si può : James RODRIGUEZ NAPOLI- James Rodriguez strizza l’occhio al Napoli e si prepara a dire addio al Bayern Monaco alla fine della stagione. Qualora il club tedesco decidesse di riscattarlo dal Real Madrid per circa 42 milioni di euro, non è escluso che la stessa società tedesca decida poi di mettere il trequartista colombiano in vendita. […] L'articolo James Rodriguez-Napoli, sogno firmato Ancelotti: ora si può proviene da Serie A News ...

Napoli - sogno James Rodriguez per l'estate : è un pupillo di Ancelotti : Se nella finestra invernale del mercato non dovrebbero succedere grandi stravolgimenti, in casa Napoli per l'estate pensano a un grande colpo per scaldare la piazza. Secondo ' Il Corriere dello Sport' , infatti, il sono degli azzurri si chiama James Rodriguez , vero e proprio pupillo di Ancelotti , che lo ha già allenato al Real Madrid e al Bayern e l'avrebbe messo in cima alla lista dei ...

Il Napoli “sfrutta” Ancelotti per arrivare a James Rodríguez : le ultime dal mercato : James Rodríguez piace al Napoli che potrebbe tentare di portare il calciatore colombiano alla corte di Ancelotti già a gennaio Il Napoli è tentato dall’idea di piazzare il colpo James Rodríguez. Il calciatore ex Real Madrid, attualmente in forza al Bayern Monaco, piace da sempre a Carlo Ancelotti che lo ha allenato a più riprese. Adesso starebbe pensando di portarlo in terra partenopea, ma solo nel caso in cui possa riuscire a fare ...

Carlo Ancelotti : 'Il Napoli ha un gruppo giovane e sano - ma sopratutto vincente' : Stamattina presso la sala conferenze del rettorato dell'Università degli studi della Campania 'Luigi Vanvitelli', si è tenuta una conferenza il cui tema principale è stato: la gestione del gruppo e delle risorse umane in un top club dagli anni novanta ad oggi. Ospite d'onore, il CT del Napoli, Carlo Ancelotti. Il Tecnico emiliano ha dichiarato che il gruppo può essere gestito in diversi modi: "Personalmente io credo che la gestione del gruppo in ...

La paura delle immagini del Napoli fermo in campo con Ancelotti : Le tante reazioni al leader calmo È davvero incredibile la ridda di risposte, precisazioni, avvertimenti e rimbrotti che vengono dedicati a Carlo Ancelotti da quando ha cominciato a parlare di razzismo. Massimiliano Gallo ne ha parlato diffusamente ed è impossibile non dargli ragione. Eppure tutto quello che chiede l’allenatore del Napoli è una pausa di riflessione. Non ha minacciato di abbandonare il match, né di ritirare il Napoli dal ...

Ancelotti : «Il Napoli ha costruito un progetto vincente - voglio calciatori non soldati» : «È cambiato anche il linguaggio» “La gestione del gruppo e delle risorse umane in un top club dagli anni Novanta ad oggi” è il titolo della lezione che Carlo Ancelotti ha tenuto oggi all’università Luigi Vanvitelli. Molti i temi toccati. Particolarmente interessante la seconda parte con le domande del pubblico. Ho iniziato a lavorare nel ’95 come allenatore alla Reggiana, la squadra della mia zona, con sedici giocatori e un totale di ...

Milik e Ruiz illuminano : Napoli batte Sassuolo - Ancelotti bene in Coppa : Sulla carta avrebbe dovuto regalare spettacolo, e invece l' ottavo di finale di Coppa Italia tra Napoli e Sassuolo si trasforma ben presto in una partita tattica, giocata ad armi quasi pari sulla scacchiera del San Paolo. L' ex De Zerbi prova come può a creare grattacapi alla squadra di Ancelotti, p

Napoli 2019 - Ancelotti ci prova : per Insigne il ritorno sulla fascia : Avanti, un po? a fatica, con Milik e Fabian Ruiz. Comincia bene il 2019 per il Napoli e Ancelotti. Settimo gol nelle ultime sette partite, il rimbalzo del pallone respinto da Pegolo sul...

Napoli-Sassuolo - Ancelotti : 'Razzismo? Interrompere le partite sarebbe un segnale forte. Per Allan nessuna offerta' : Milik nel primo tempo, Fabian Ruiz nel secondo. Il Napoli archivia la pratica Sassuolo e accede ai quarti di finale di Coppa Italia, dove troverà il Milan. Una partita dal sapore particolare per Carlo ...

Napoli - Ancelotti : "Allan? Nessuna offerta dal Psg - contiamo su di lui" : Nella serata in cui il Napoli centra i quarti di Coppa Italia, Ancelotti fa chiarezza a proposito di Allan : "Parlare con De Laurentiis dell'offerta del Psg? Dalla Francia non è arrivato nulla, Allan ...

Napoli - Ancelotti su Allan : "Psg? Dalla Francia non è arrivata alcuna offerta" : Carlo Ancelotti vola ai quarti di finale di Coppa Italia con il suo Napoli e si prepara ad affrontare un'altra volta il suo passato. "La prossima con il Milan sarà complicata, ma la Coppa Italia con ...

Napoli - Ancelotti fa chiarezza sul futuro di Allan : “nessuna offerta dalla Francia - continuerà a darci una mano” : L’allenatore del Napoli ha parlato della vittoria sul Sassuolo, soffermandosi anche sulle voci di mercato relative ad Allan Il Napoli stende il Sassuolo al San Paolo e si guadagna l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, dove troverà ad attenderlo il Milan. Gli azzurri dunque affronteranno i rossoneri due volte in pochi giorni, considerando anche la gara di campionato in programma a San Siro. Cafaro/LaPresse Un doppio ...

Ancelotti : «Koulibaly via per il razzismo? Sta bene a Napoli e in Italia» : «Con De Laurentiis? Ci siamo detti buon anno» Conferenza stampa di Ancelotti al termine di Napoli-Sassuolo «L’indirizzo tattico era preciso: Insigne doveva giocare a sinistra, Ounas più vicino a Milik. Ounas a sinistra non vuole giocare, Insigne si è sacrificato e poi lui in quella zona di campo sa giocare molto bene. Zielinski aveva la febbre, avevo pensato di schierarlo a sinistra». «Allan e Koulibaly eccezioni al turn over. I fatti ...

Napoli - Fabian Ruiz : 'Ancelotti? Sono felice con lui' : Fabian Ruiz , centrocampista del Napoli , in gol questa sera in Coppa Italia contro il Sassuolo, parla a Rai Sport dopo la vittoria partenopea: 'Sappiamo che è una competizione importante per noi. Questa era una partita difficile, ma abbiamo fatto bene. Ora pensiamo al campionato. Milan? Tutte le gare Sono ...