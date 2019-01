Supercoppa | CR7 e il 1° trofeo con la Juve | È stata dura | ma sono felice

VIDEO gol Cristiano Ronaldo - Juventus-Milan 1-0 : CR7 porta avanti i bianconeri nella Supercoppa : Cristiano Ronaldo ha portato in vantaggio la Juventus contro il Milan nel match valido per la Supercoppa Italiana. CR7 ha sbloccato la partita con un micidiale colpo di testa su assist di Pjanic, mettendo così il sigillo anche in questa competizione. L’attaccante portoghese ha segnato al 61′, indirizzando così la partita e avvicinando i bianconeri alla vittoria. Di seguito il VIDEO del gol di Cristiano Ronaldo in Juventus-Milan, ...

Supercoppa - invasione di campo per selfie con CR7 : Inizia con un' invasione di campo la sfida per la Supercoppa tra Juventus e Milan a Gedda. Un tifoso è entrato sul terreno di gioco e si è avvicinato a Cristiano Ronaldo per scattare un selfie , prima ...

Supercoppa - CR7 cercherà di alzare il suo primo trofeo con la Juventus : Cristiano Ronaldo stasera, a Jeddah, con la maglia della Juventus potrebbe aggiungere l’ennesimo trofeo nella sua immensa bacheca. Sono infatti ben 27 i titoli tra nazionale e club ed oltre 100 quelli individuali. Il suo feeling con le coppe risale già dagli inizi, il primo trofeo con lo Sporting fu la Supercoppa portoghese nel 2002, passando poi in Inghilterra dove il primo fu con il Man Utd che si aggiudicò l’FA Cup, mentre in Spagna il suo ...

Supercoppa - Juventus vicina al primo trofeo stagionale : a 1 - 25. Ronaldo Vs Higuain - chi segna di più? Avanti CR7 a 2 - 50 : È la prima finale della stagione e mette di fronte per la terza volta Juventus e Milan. La Supercoppa italiana, che si giocherà per la prima volta in Arabia Saudita, è l’occasione per mettere le mani sul primo trofeo stagionale e i bianconeri si presentano al match in pompa magna. Imbattuti in campionato e con ben 22 punti di vantaggio sui rossoneri, gli uomini di Allegri partono con il pronostico nettamente dalla loro parte: gli analisti ...