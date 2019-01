Mafia | confisca da oltre 4 milioni ad un imprenditore di Mazara

Mafia - La Dia confisca il patrimonio a un imprenditore di Mazara del vallo : Roma, 16 gen., askanews, - La Dia di Trapani, con provvedimento emesso dal Tribunale, ha confiscato il patrimonio dell'imprenditore di Mazara del vallo, TP, Vito Di Giorgi, giudicato, già nel 1996, ...

Mafia : Dia Trapani confisca beni per 4 milioni a imprenditore : Palerm, 16 gen. (AdnKronos) - La Dia di Trapani, con provvedimento emesso dal Tribunale, ha confiscato il patrimonio dell’imprenditore Vito Di Giorgi valutato intorno ai 4 milioni di euro. L'imprenditore era stato giudicato già nel 1996 'persona socialmente pericolosa' dal Tribunale che gli aveva in

Palermo - Salvini vuole donare ville confiscate alla Mafia ai cittadini. Orlando : “Sono abusive” : Il ministro degli Interni Salvini ha annunciato di voler donare ai palermitani tre ville confiscate a Cosa nostra. Ma stando agli accertamenti fatti dal Comune di Palermo gli immobili sarebbero abusivi, perché sorgono a pochi metri dal mare. Orlando ironizza: "Signor ministro, meno Facebook e più fatti. Da mesi, ormai più di 6 mesi, annuncia che verrà a consegnare ai palermitani delle ville confiscate, ma oltre gli annunci niente. C'è qualche ...

Orlando a Salvini : abusive le ville confiscate a Mafia - vanno sanate : Le tre ville confiscate alla mafia che il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha annunciato di volere riconsegnare di persona ai cittadini di Palermo sono abusive. Lo hanno accertato gli uffici del ...

Ville confiscate alla Mafia - Comune di Palermo a Salvini : “Sono abusive - non sanabili” : Le tre Ville confiscate alla mafia e che il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha annunciato di voler "riassegnare ai cittadini di Palermo sperando che il sindaco non ci piazzi dentro degli immigrati" sono abusive. A renderlo noto è l'assessore alla Cittadinanza sociale del Comune di Palermo, Giuseppe Mattina. "Il Comune è sempre pronto a ricevere e prendere in carico immobili confiscati alla mafia che siano fruibili per usi sociali" dice, ...

Palermo - Salvini : “Riconsegnerò tre ville confiscate alla Mafia ai cittadini”. Il sindaco Orlando : “Sono abusive” : Da settimane annuncia l’intenzione di voler consegnare ai palermitani tre ville confiscate a Cosa nostra. Ma quelle case sono abusive. Nuovo fronte di scontro tra Leoluca Orlando e Matteo Salvini. Da giorni il sindaco di Palermo polemizza con il ministro dell’Interno sul decreto sicurezza. “Spero che nelle prossime tre ville confiscate alla mafia che avrò presto la gioia di riassegnare ai cittadini di Palermo, il sindaco non ...

Confiscata alla Mafia - diventa una "casa memoria" della lotta alle cosche : 'Alessio Di Modica al Giardino ha portato il suo spettacolo Ossa, Turi Zinna ha recitato Doppio Legame, l'associazione Terre Forti con Alfio Guzzetta ha messo in scena quattro spettacoli teatrali - ...

Mafia - revocata la confisca dei beni ai cugini del superlatitante Messina Denaro : La quinta sezione della Corte d'appello di Palermo ha revocato la confisca dei beni per sette milioni di euro disposta dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trapani nei confronti di ...

Mafia - Dia confisca beni al boss Nizza : 7.25 La Direzione investigativa antiMafia (Dia) di Catania ha eseguito una confisca di beni per 1,5 milioni di euro a Salvatore Nizza, boss affiliato alla famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano. Il boss è stato condannato per associazione per delinquere di stampo mafioso, omicidio, estorsione, traffico di sostanze stupefacenti e violazioni alla normativa sulle armi.

Mafia - confisca da 40 Mln eredi Brancato : 13.10 La Guardia di Finanza di Palermo ha confiscato beni ritenuti frutto di investimenti della Mafia corleonese nel settore della distribuzione del Gas. Nel mirino i beni degli eredi di Ezio Brancato, funzionario regionale e socio della Gasdotti azienda siciliana, morto nel 2000. I militari hanno individuato numerosi beni mobili e immobili, aziende, disponibilità finanziarie, contanti e preziosi, in Italia, Spagna e Andorra.

«Beni confiscati alla Mafia una nuova sede in città» : ... al Fatebenefratelli, durante la firma del protocollo d'intesa per la realizzazione del primo laboratorio di genetica forense della polizia scientifica all'interno di un ospedale nel mondo, per ...

Mafia : Palermo - confisca da 40 milioni euro a eredi Brancato : Palermo, 21 dic. (AdnKronos) - Beni per un valore complessivo di circa 40 milioni di euro sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza di Palermo agli eredi di Ezio Brancato, l'ex funzionario della Regione Sicilia "che aveva effettuato nel corso degli anni investimenti in alcune imprese palermitan

Mafia : Palermo - confisca da 40 milioni euro a eredi Brancato (2) : (AdnKronos) - "Le numerose e convergenti propalazioni di collaboratori di giustizia e di atti riguardanti le imprese interessate hanno evidenziato la contiguità di Ezio Brancato, e dei suoi eredi, a Cosa Nostra, attraverso le partecipazioni dagli stessi detenute nel “Gruppo Gas”", dicono le Fiamme g

Mafia : confiscato patrimonio Alamia : ANSA, - PALERMO, 20 DIC - La guardia di Finanza, col coordinamento della Procura di Palermo, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale ha notificato la ...