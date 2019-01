Incidente sulla statale Due feriti in ospedale | grave una donna

Ancora un Incidente sulla 'circonvallazione' di Aosta : consegnare velocemente una pizza è più importante che rispettare il codice della ... : Ancora un incidente sulla 'circonvallazione' di Aosta: consegnare velocemente una pizza è più importante che rispettare il codice della strada Cronaca Nera Domenica 13 Gennaio '19, h.21.25 redazione 12vda.it Sono stati dimessi nella mattinata di lunedì 14 gennaio la donna 44enne ed il ventenne che sono rimasti convolti in un incidente ...

Incidente tra autobus e auto sulla ss 16 - muore conducente dell'auto : Chieti - Incidente stradale sulla ss 16 a San Vito Chietino dove, in località Valle Grotte, si sono scontrati un bus e un'auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ortona (Chieti) e i vigili urbani. Nell'Incidente è morto il conducente di una Fiat Cinquecento vecchio modello. L'auto, sbandando per motivi ancora da accertare, ha invaso la corsia opposta sulla quale stava sopraggiungendo un autobus ...

Tassista scende a soccorrere coppia ferita in Incidente : travolto e ucciso sulla superstrada Milano-Meda : Una morte assurda, causata da una condotta altrettanto assurda da parte di un automobilista che ha causato un incidente e poi ha pensato bene di andarsene. I feriti se la caveranno, ma a perdere la vita purtroppo è stato un taxista che si era fermato per soccorrerli, travolto e ucciso da un'altra auto che, nonostante la breve coda che si era formata e il giubbotto giallo indossato dall'uomo, non l'ha visto.E' accaduto la scorsa notte tra ...

“Rispettate la legge” - il video choc della polizia sulla sicurezza in strada : l’Incidente è spaventoso : Un’auto della Florida Highway Patrol si ferma a bordo della strada per soccorrere una persona in difficoltà. Dopo qualche secondo, come mostra la dashcam installata sul lunotto posteriore, un altro veicolo, perdendo il controllo a causa dell’alta velocità, va a schiantarsi proprio contro la macchina degli agenti, andando a fuoco. I poliziotti estraggono dall’auto il conducente ferito e lo mettono in salvo. Il video è stato ...

Grave Incidente nella notte sulla Milano-Meda - un morto e tre feriti : Cesano Maderno , Monza Brianza, , 13 gennaio 2019 - Un Grave incidente stradale si è verificato la scorsa notte sulla superstrada Milano-Meda , il cui bilancio è di un morto e tre feriti. È accaduto ...

Incidente sulla Milano-Meda : tassista travolto e ucciso mentre cerca di aiutare i feriti : Un primo schianto alle 3 di notte, poi l'arrivo del taxi: l'uomo è sceso per prestare soccorso ma è stato colpito da una terza auto

Sessa Aurunca - ucraino denunciato per falso - grave Incidente sulla provinciale : La scorsa notte, i carabinieri della stazione di Baia Domizia (nota località balneare dell'alto casertano) hanno bloccato un veicolo Audi durante un controllo di routine. La vettura, di grande cilindrata, presentava una targa straniera. Su di essa viaggiava un giovane ucraino di 34 anni. Segnaliamo inoltre un violento incidente lungo la provinciale che collega le città di Cellole e Sessa Aurunca. Risultano due veicoli distrutti e tre persone ...

Incidente mortale sullo slittino - l'avviso sulla pista non è più solo in tedesco : E' stata aggiunta la segnalazione in italiano all'imbocco della pista nera, in Alto Adige, dove è morta la piccola Emili

Udine - bimba di 9 anni grave dopo Incidente sulla neve : Una bimba di 9 anni è ricoverata in gravi condizioni in ospedale ad Udine dopo esser rimasta coinvolta in uno scontro sulla pista nera di Sappada (UD) nel corso di un allenamento. La bimba, residente ad Udine, si è scontrata con una ragazza di 19 anni, originaria di Arta Terme, anche lei impegnata di un allenamento sulla stessa pista.La giovanissima ha riportato un forte trauma cranico e fratture in varie parti del corpo, al punto da rendere ...

Drogato e senza patente causa un tragico Incidente sulla Casilina - muore una donna : Una donna, Rossana Giacchino , è rimasta tragicamente uccisa in un tragico incidente a Monte Compatri. I carabinieri della stazione di Colonna hanno arrestato un 49enne romano che, ieri sera, sulla ...

VIDEO Terribile Incidente all’Africa Eco Race - carambola pazzesca sulla linea del traguardo : Terribile incidente sulla linea del traguardo della settima tappa dell’Africa Eco Race, prestigioso rally che si sta disputando nel Continente Nero. I francesi Dominique Laure/Christophe Crespo e i russi Sergey Kuprianov/Aleksandr Kuprianov si sono scontrati con le loro vetture generando una carambola pazzesca. Fortunatamente tutti sono rimasti illesi. Di seguito il VIDEO. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

Ultrà Turris muore dopo un Incidente : giallo sulla dinamica - c'è l'inchiesta : Torre del Greco piange Francesco Panariello, l'Ultrà della Turris 35enne morto ieri al Cardarelli dopo due settimane di agonia nel nosocomio napoletano. Da circa 24 ore familiari, amici e conoscenti ...