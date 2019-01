Si era venduto un rene per comprare l’iPhone | ora è invalido e vive attaccato a una

Sfera Ebbasta - è suo l'album più venduto... ebbasta : I dati FIMI/GFK parlano chiaro: nel primo trimestre 2018 a dominare il mondo della musica italiana è stata la trap e la musica dei talent, a scapito degli artisti internazionali e dei 'classici' del ...

Perfect di Ed Sheeran è il singolo più venduto del 2018 grazie alle versioni con Beyoncé e Andrea Bocelli : Ed Sheeran mette a segno un altro primato: nel 2018 è l'artista che ha incassato di più con il tour mondiale ma anche quello che ha venduto il maggior numero di copie con un solo singolo. La curiosità è che il brano in questione non è stato rilasciato lo scorso anno bensì nel 2017 ma il suo successo crescente in tutto il mondo - complici le versioni in duetto con Beyoncé e con Andrea Bocelli - hanno consentito al brano di posizionarsi ai vertici ...

Compra un abito usato - poi scopre che era di Lady Diana : sarà venduto all’asta per 112mila euro : Quando ha Comprato quel vestito in un negozio di abiti usati mai avrebbe immaginato che fosse appartenuto niente meno che alla principessa Diana. È quello che è successo a una signora inglese che nel 1994 fa ha acquistato un vestito color avorio in seta firmato David Emanuel, pagandolo 200 sterline. Qualche mese fa, mentre guardava alla tv un documentario su Lady D si accorse che l’abito da lei acquistato era identico a quello indossato ...

Fiorentina - Pieraccioni : "Di calcio so poco ma Chiesa non va venduto" : E come nel mondo del calcio 'la partita seguente è sempre quella decisiva', così anche in campo cinematografico, la nuova uscita è quella più importante: 'Ho deciso di raccontare la verità, la ...