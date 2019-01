Mourinho | ' Non vado al Benfica Real? Un grande onore'

Mourinho gela il Benfica - lo Special One allo scoperto : “non ho intenzione di lavorare in Portogallo” : L’allenatore portoghese ha categoricamente smentito la possibilità di sedersi sulla panchina del Benfica “Posso affermare che a oggi non ho alcuna intenzione di lavorare in Portogallo. Sto bene così“. José Mourinho smentisce la possibilità di tornare ad allenare nel suo Paese. “Non mi hanno contattato e ad oggi non sono un’opzione per il Benfica“, aggiunge il tecnico di Setubal in un’intervista al ...

Mourinho-Pogba - tutta la verità del fratello del francese : “c’era un grosso problema - Paul non è stato rispettato” : Mathias Pogba ha raccontato la situazione vissuta dal fratello in questa stagione prima dell’esonero di Mourinho Non era un mistero che Paul Pogba e José Mourinho non si sopportassero, tanto da spingere il francese a postare e poi rimuovere sui social una foto particolare dopo l’esonero dello Special One dal Manchester United. AFP/LaPresse Un rapporto incrinato già dall’inizio di questa stagione, deflagrato poi nel corso ...

Mourinho - ritorno al Real Madrid o in patria? Il Benfica : "I soldi non sono un problema" : Allo Special One non mancano le proposte: Florentino Perez pensa a lui per il post Solari, anche nell'immediato,, ma in lizza c'è anche il Benfica

Tutto sul mercato estivo dell’Inter - Ausilio si sbilancia : “non ci aspettiamo acquisti stellari” - poi su Mourinho… : Piero Ausilio, ds dell’Inter, a 360 gradi sul mercato nerazzurro e sui progetti del club milanese “I sogni dei tifosi su un ritorno di Mourinho? Di questi tempi, in cui tutti possono dire. Il nostro è un progetto che parte ormai da un anno e mezzo con Spalletti e durerà ancora tanto con lui“. Piero Ausilio è intervenuto con queste parole in un’intervista di Sky Sport spezzando i sogni di alcuni tifosi nerazzurri che ...

Mourinho è un uomo solo - Ancelotti non lo sarà mai : Un uomo tranquillo Un anno si avvia alla conclusione e come sempre arriva il tempo delle riflessioni. Ci preoccupiamo per i nostri figli, per la nostra angariata terra, per il lavoro. Ecco, preoccupiamoci pure, ma senza angoscia. Per la città, per il futuro, preoccupiamoci. Non per questo Napoli. È in buone mani. Lo si evince da come l’uomo taglia la pizza, da come la piega e poi sorride. E canta ‘O surdato nnammurato, canto – ricordiamolo ...

Il Manchester United si appresta a multare Pogba : il post su Mourinho Non è piaciuto : Paul Pogba si è scatenato sui social dopo l’esonero di José Mourinho, il Manchester United però non ha gradito il post L’ironia di Paul Pogba sui social dopo l’esonero di José Mourinho dal Manchester United potrebbe costare cara al francese, a quanto riporta la stampa britannica il club sarebbe pronto a multare il giocatore che pochi minuti dopo l’annuncio dell’esonero del portoghese ha postato una sua foto ...

Mourinho - un mito che non ha saputo rinnovarsi : Aggiornamento tattico José Mourinho è al terzo esonero della sua carriera. Questo è il più doloroso, per un motivo molto semplice: rispetto alla fine della sua doppia avventura al Chelsea, il manager portoghese non può vantare un grande successo alla guida del Manchester United. Manca la Premier, manca la Champions. L’Europa League del 2017 è sicuramente un successo importante, ma ha una dimensione troppo ridotta rispetto alle premesse di ...

