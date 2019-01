Mare bianco a Mergellina | individuato l' autore degli sversamenti | lavorava in nero in un

Napoli - il Mare bianco a Mergellina : veleni scaricati in un tombino : Ci sarebbe un primo indiziato per il disastro di Porto Sannazaro. Ad aver riversato in mare migliaia di litri di poltiglia biancastra, potrebbe essere stato un autospurgatore di Caivano sulla...

Il Mare di Mergellina è bianco : composto chimico gettato in acqua : L’allarme è scattato quest’oggi a partire dalle 12 quando i gestori del porto di Mergellina , Napoli, hanno notato che da uno degli scarichi è iniziata a fuoriuscire della sostanza bianca che in poco tempo ha colorato l’intera insenatura. La macchia bianca si è diffusa rapidamente nelle acque marine e tutto il porticciolo è stato intaccato dalla sostanza, al momento ancora sconosciuta. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine con i tecnici ...

Champions - non basta lo Young Boys per ferMare la Juve : 2-1 - ma bianconeri primi : Young Boys-Juventus 2-1 in una partita valida per l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League. I gol di Hoarau su rigore al 30' e al 67', di Dybala all'80'.