Migranti - Giuseppe Conte : "Non ha senso tenerli in mare. Parlerò con Salvini" : "C'è un limite oltre il quale non si può andare". Per Giuseppe Conte è necessario che i Migranti che da giorni sono a bordo di Seawatch 3 e Sea Eye sbarchino a Malta: "Non ha più senso tenere in mare quelle persone", ha detto il premier nel corso della registrazione di Porta a Porta. Matteo Salvini, però, non cambia idea e continua a sostenere di non voler accogliere le persone a bordo delle imbarcazioni. Conte ...

Migranti : Conte - c'è limite oltre il quale non può andare : "Non ha più senso tenere in mare quelle persone. C'è un limite oltre il quale non si può andare". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso della registrazione di Porta a Porta. "Stiamo sollecitando Malta per fare sbarcare quelle persone. Il sistema Italia può sopportare eccezionalmente poche donne e pochi bambini in Italia con i mariti. Non saranno quattro ...

Migranti - Conte : accogliamo le famiglie : "L'importante è farli sbarcare a Malta, stiamo sollecitando Malta perchè li faccia sbarcare: c'è un limite a ogni politica di rigore", ha detto ancora Conte. 8 gennaio 2019 Diventa fan di Tiscali su ...

Migranti - Conte : deluso - serve svolta Ue : ANSA, - ROMA, 8 GEN - "L'Italia ha assunto una posizione di rigore, forte, una svolta rispetto al passato. Ma è stata chiara e strutturata: nella gestione dei flussi, di Migranti, ndr, occorre ...

Sea Watch - Germania e Francia pronte ad accogliere cinquanta Migranti ciascuna. Organizzazioni chiedono incontro a Conte : Dal Consiglio per gli Affari generali potrebbero arrivare buone notizie per Sea Watch e Sea Eye. Secondo fonti diplomatiche, a margine della riunione a Bruxelles Francia e Germania hanno dato la propria disponibilità ad accogliere ognuna 50 migranti tra quelli presenti sulle navi delle due ong da giorni bloccate nel Mediterraneo in attesa di un porto sicuro e i 250 sbarcati nelle scorse settimane a Malta. Che ne chiede la redistribuzione in ...

Migranti - la Germania : “Pronti ad accoglierne 50”. Le ong chiedono un incontro a Conte : La Germania è pronta a ricevere 50 Migranti arrivati con le navi, lo ha detto oggi il ministro dell’Interni tedesco Horst Seehofer. «Trovo che questa sia una sana valutazione tra la gestione della migrazione e l’atto umanitario», ha detto il ministro. Un portavoce del ministro ha detto che in tutto sono 298 attualmente i Migranti da ridistribuire, ...

Migranti - appello Nugnes a Colle e Conte : 13.19 La senatrice del M5S Nugnes chiede l' intervento di Conte e Mattarella sul caso dei 49 Migranti bloccati da giorni su due navi Ong, al largo di Malta, in attesa di trovare un porto sicuro dove essere sbarcati. "Credo che il presidente del Consiglio e il presidente della Repubblica, insieme al ministro Toninelli, possano e debbano sbloccare una situazione che si è protratta ormai miserevolmente da fin troppo tempo", dice Nugnes. A bordo ...

Salvini non molla - governo ancora diviso su Migranti. Lega marca stretto Conte - premier molto “attivo” : governo ancora diviso sulla sorte dei migranti a bordo di Sea Watch 3 e Sea Eye, con i 5 stelle e Giuseppe Conte che hanno dato la disponibilita' ad accogliere 15 delle 49 persone a bordo delle due imbarcazioni mentre Matteo Salvini ha ribadito la sua contrarieta'. Il ministro dell'Interno ha chiarito che "non vi sono polemiche" in atto con il presidente del Consiglio e gli altri componenti del governo. Ma ha ribadito che la sua posizione "non ...

Il governo si spacca sui Migranti : anche Conte pensa di aprire i porti : Una nuova frattura si apre all'interno dell'esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Diverse infatti sono le posizioni che la Lega ed il Movimento Cinque Stelle hanno per quanto riguarda la questione dei migranti in generale e su quelli della Sea Watch (Organizzazione non Governativa battente bandiera olandese) che oramai dalla Viglia di Natale staziona davanti alle coste di Malta, la quale ancora una volta nega lo sbarco, esattamente come in ...

Caso Migranti Sea watch - l'ultima parola spetta a Conte - sentito il Cdm - : ...: sulla carta l'ultima parola spetta al premier Queste decisioni - sottolinea Fabio Corvaja, ricercatore in diritto costituzionale presso l'università di Padova - impegnano la politica generale del ...

Salvini conferma la linea dura sui Migranti - ma Conte : 'Accoglienza limitata' : Andando in direzione opposta a quella del vice, il presidente del Consiglio si schiera per l'Accoglienza: 'Pronti a prendere parte dei migranti a bordo delle due navi delle ONg, ma dopo che l'Europa ...

Migranti - fonti governo : nessuna polemica tra Salvini e Conte : Roma, 7 gen., askanews, - nessuna polemica tra il ministro Matteo Salvini, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e altri componenti del governo sul caso Sea Watch e Sea Eye. Il ministro dell'...

Migranti Ong - Salvini pronto allo scontro : il piano per fermare Conte : I rapporti nel governo si fanno molto freddi. Gelidi, verrebbe da dire. Di Maio e Salvini da un paio di giorni si inviano piccati messaggi di sfida a distanza. 'Accogliamo donne e bambini', ha ...

Migranti - Salvini conferma la linea dura - ma Conte : 'Accoglienza limitata' : Andando in direzione opposta a quella del vice, il presidente del Consiglio si schiera per l'Accoglienza: 'Pronti a prendere parte dei Migranti a bordo delle due navi delle ONg, ma dopo che l'Europa ...