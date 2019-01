Non mollate! | Di Maio corteggia i gilet gialli e fa un' offerta ai francesi

Di Maio : Gilet gialli - Non mollate!pronto a sostenervi : Di Maio ,Gilet gialli, non mollate! Dall’Italia stiamo seguendo la vostra battaglia dal giorno in cui siete comparsi per la prima volta colorando di giallo le strade di Parigi e di altre città francesi. Sappiamo cosa anima il vostro spirito e perché avete deciso di scendere in piazza per farvi sentire. In Francia, come in Italia, la politica è diventata sorda alle esigenze dei cittadini che sono stati tenuti fuori dalle decisioni più importanti ...