Nintendo potrebbe abbandonare le console domestiche

gamerbrain

: Furukawa: in futuro Nintendo potrebbe non produrre più console casalinghe - xeratdragondig1 : Furukawa: in futuro Nintendo potrebbe non produrre più console casalinghe - NPlayerItalia : In futuro Nintendo potrebbe lasciare il mercato delle home console - infoitscienza : Nintendo potrebbe lanciare quest'anno le versioni 'Pro' e 'Lite' di Switch -

(Di sabato 5 gennaio 2019) Mentre Microsoft e Sony si preparano alla nuova generazione di, in casasi discute del possibile abbandono del settore videoludico casalingo. In una recente intervista l’attuale presidente della compagnia ha espresso le sue considerazioni personali sul futuro dell’azienda.lascerà la scena casalinga?ha accompagnato la crescita di molti fin dal NES (8 Bit). Il successo di giochi come Super Mario Bros, Donkey Kong, Zelda e molti altri ha permesso alla compagnia di sopravvivere nel corso degli anni in un mercato dove la concorrenza è spietata.Shuntaro Furukawa, attuale presidente diha dichiarato:Nel settore videoludico non c’è molto che possiamo fare per ridurre i rischi, il nostro principio è quello di offrire ai nostri clienti metodi innovativi e unici per divertirsi con ...