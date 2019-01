Il Gioco del Gran Premio

IL Gioco DELLE COPPIE/ La battaglia tra vecchio e nuovo trasformata da Assays in un successo : Un editore, un'attrice, uno scrittore, una social manager e un'ambiziosa millennial: questi i protagonisti della nuova commedia diretta da Olivier Assayas

Ravenna - padre accoltellato dal figlio 14enne/ Lite dopo Gioco : si indaga sulla salute mentale del ragazzo : Ravenna, padre accoltellato dal figlio 14enne/ Lite dopo gioco: si indaga sulla salute mentale del ragazzo. Il fatto è avvenuto giovedì sera

Giunge al termine la disputa legale tra Bethesda e Warner Bros. per il codice del Gioco mobile di Westworld : Una delle storie più strane del 2018 riguardava il gioco mobile Westworld di Warner Bros., che si diceva condividesse lo stesso codice sorgente del titolo mobile Fallout Shelter di Bethesda Softworks. In seguito a questa scoperta, Bethesda ha quindi intentato una causa contro Warner Bros. che ad oggi era ancora in sospeso.Ora, come riporta Dualshockers, sia ​​Bethesda che Behaviour Interactive, sviluppatore di Westworld, hanno ...

Dark Souls : Daughters of Ash è una versione del Gioco che integra contenuti tagliati - nuovi boss - NPC e molto altro : Nonostante i suoi anni sulle spalle, Dark Souls continua a dimostrare di essere un titolo amatissimo dalla community, uno di quelli destinati a rimanere dei cuori dei videogiocatori e segnare un'era. Come riporta VG247 infatti la versione PC del gioco continua ad ottenere tutt'oggi interessanti mod, ed è proprio una di queste che sta facendo tanto parlare di sé.Dark Souls: Daughters of Ash porta interessanti quanto pensanti modifiche al gioco, ...

IL Gioco DELLE COPPIE di Olivier Assayas - La recensione : Cineasta capace di calarsi con naturalezza nel realismo quotidiano, Assayas continua il suo percorso attraverso temi concreti della cultura contemporanea, dopo l'analisi del mondo cinematografico in ...

IL Gioco DELLE COPPIE di Olivier Assayas - La recensione : Dopo il passaggio alla Mostra di Venezia, arriva in sala la curiosa commedia Il GIOCO DELLE COPPIE, ritorno dietro la macchiana da presa del regista francese Olivier Assayas e forte di un cast che conta alcuni dei migliori interpreti d'Oltralpe come Juliette Binoche, Guillaume Canet, Vincent Macaigne. L'esile trama lega diversi personaggi impegnati in relazioni e tradimenti reciproci (uno scrittore e la sua compagna ...

Secondo Metacritic è Red Dead Redemption 2 il miglior Gioco del 2018 : Il 2019 è appena iniziato ed ecco che anche per Metacritic è arrivato il tempo dei bilanci. Il portale, infatti, ha indicato quale è stato il miglior gioco del 2018 e, senza sorprese, apprendiamo che Red Dead Redemption 2 si è aggiudicato il primo posto, con un Metascore di 97.La pagina di Metacritic riporta interessanti dati anche per le varie piattaforme e scopriamo che su PC troviamo la media voti più alta, con il 72.3%. Seguono Switch e Xbox ...

Perché lo sviluppo di Kingdom Hearts III è stato così lungo? Ce lo spiega uno sviluppatore del Gioco : Dopo essere stato annunciato per la prima volta nel corso dell'E3 2013, Kingdom Hearts III è entrato in una fase di gestazione che, finalmente, si concluderà tra meno di un mese; ma per quale ragione il team di sviluppo di Square Enix ha impiegato così tanto per il suo completamento?È il co-director del gioco, Tai Yasue, a spiegarne le motivazioni, in un'intervista concessa a Newsweek e ripresa da Dualshockers. Lo sviluppatore ha spiegato che, ...

Bandersnatch è un Gioco divertente. Ma non può essere il futuro della tv. : C'è bisogno di una certa economia della narrazione per fare sì che una storia abbia un vero effetto appagante su chi l'ascolta o la guarda. Quello che resta di Bandersnatch è la voglia di commentare ...

Cinema - arriva nelle sale 'Il Gioco delle coppie' - Musa Tv n.1 del 2 gennaio 2019 : Firmata dal regista francese Olivier Assayas la commedia che ha divertito il Festival di Venezia mette a confronto il 'vecchio mondo' fatto di carta e libri con il 'nuovo mondo' di e-book e digitale intrecciando il tutto con relazioni sentimentali stantie e tradimenti

‘Calcio Truccato. Il grande business della mafia’ : ecco come operano i nemici del Gioco più popolare del mondo : Calcio Truccato. Il grande business della mafia (Minerva Edizioni, 15 euro) è il libro che chi ama questo sport non avrebbe mai voluto leggere, ma che è necessario per capire chi sono e come operano i veri nemici del gioco più popolare al mondo. Dopo aver pubblicato nel 2015 Game Over. Calcio truccato, ora basta, il vice Questore della Polizia ed esperta di match fixing, Daniela Giuffrè, e il giornalista Antonio Scuglia hanno deciso di tornare a ...

Mazda3 - ecco come cambiano le regole del Gioco : Mazda3 porterà al debutto il motore benzina 2.0 Skyactiv-X , l'unico al mondo in grado di funzionare per buona parte del suo campo di impiego con accensione a compressione del motore a gasolio, con i ...

"Who's she?" - spazio alle donne che hanno fatto la storia : il Gioco delle identità torna al femminile : Il famoso gioco delle identità da indovinare ha riempito la gioventù delle molte generazioni venute al mondo nell' ultimo quarantennio , dal 1979 in poi,. Adesso anche questo gioco da tavolo - così ...